Un neurochirurgien arrache un ver vivant du cerveau d’une femme après des mois de symptômes mystérieux

Une neurochirurgienne enquêtant sur les symptômes mystérieux d’une femme dans un hôpital australien affirme avoir arraché un ver frétillant du cerveau de la patiente.

L’année dernière, le Dr Hari Priya Bandi effectuait une biopsie à travers un trou dans le crâne d’une patiente de 64 ans à l’hôpital de Canberra lorsqu’elle a utilisé des forceps pour extraire le parasite, qui mesurait huit centimètres.

« Je me suis juste dit : ‘Qu’est-ce que c’est ? Cela n’a aucun sens. Mais c’est vivant et émouvant' », a déclaré Bandi mardi dans le journal The Canberra Times.

« Il a continué à avancer avec vigueur. Nous nous sommes tous sentis un peu malades », a ajouté Bandi à propos de son équipe opérationnelle.

Le spécimen était la forme larvaire d’un ver rond indigène d’Australie, inconnu auparavant comme étant un parasite humain, nommé Ophidascaris robertsi. Les vers se trouvent couramment chez les pythons des tapis.

REGARDER | Découverte choquante : REGARDER : Des médecins australiens décrivent la découverte d’un ver vivant dans le cerveau d’une femme Des médecins décrivent leur choc suite au retrait d’un ver parasite vivant de 8 centimètres du cerveau d’un patient en Australie

Bandi et Sanjaya Senanayake, médecin spécialiste des maladies infectieuses à Canberra, sont les auteurs d’un article sur ce cas médical extraordinaire. publié dans la dernière édition de la revue Emerging Infectious Diseases.

Selon Senanayake, qui a déclaré qu’il était de service à l’hôpital en juin de l’année dernière lorsque le ver a été découvert, c’est la première fois qu’un parasite comme celui-ci est découvert chez un humain.

« J’ai reçu un appel disant : ‘Nous avons un patient avec un problème d’infection. Nous venons de retirer un ver vivant du cerveau de ce patient' », a déclaré Senanayake à Australian Broadcasting Corp.

Changements dans son cerveau

En janvier 2021, la patiente a été admise dans son hôpital local dans le sud-est de l’État de la Nouvelle-Galles du Sud après avoir présenté des symptômes tels que des douleurs abdominales, de la diarrhée, une toux sèche et des sueurs nocturnes pendant trois semaines.

Elle a été initialement traitée, mais certains de ses symptômes ont persisté. L’année dernière, elle a de nouveau été admise à l’hôpital après avoir souffert d’oubli et d’aggravation de la dépression pendant trois mois. Les scanners ont montré des changements dans son cerveau.

Senanayake a déclaré que la biopsie cérébrale devrait révéler un cancer ou un abcès.

« Ce patient avait été traité… pour une maladie mystérieuse que nous pensions finalement être [an] immunologique parce que nous n’avions pas pu trouver de parasite auparavant et puis, de nulle part, cette grosse bosse est apparue dans la partie frontale de son cerveau », a déclaré Senanayake.

Une image par résonance magnétique du cerveau du patient montre une lésion du lobe frontal droit, où se trouvait le ver. (Maladies infectieuses émergentes)

« Soudain, avec [Bandi’s] forceps, elle ramasse ce truc qui se tortille. Elle et tout le monde dans cette salle d’opération étaient absolument stupéfaits », a ajouté Senanayake.

Les œufs des vers sont généralement excrétés dans les excréments de serpents.

Les petits mammifères mangent ensuite les excréments et le cycle de vie se poursuit pendant que d’autres serpents mangent les mammifères. La femme vit près d’un habitat de python tapis et s’y rend souvent pour cueillir une végétation ressemblant à des épinards appelée légumes verts de guerre pour cuisiner.

Même si elle n’a eu aucun contact direct avec des serpents, les scientifiques pensent qu’elle a consommé les œufs de la végétation ou ses mains contaminées.

Une fois le ver retiré, la patiente a reçu d’autres médicaments pour se débarrasser de toute autre larve potentielle susceptible de se développer dans ses autres organes.

La forme larvaire d’Ophidascaris robertsi, un ver rond australien, n’était pas connue auparavant comme étant un parasite humain. On les trouve couramment chez les pythons des tapis. (Maladies infectieuses émergentes)

Six mois après l’opération, les chercheurs affirment que les symptômes mentaux de la femme ont persisté, mais se sont améliorés.

Dans une interview avec Reuters, Senanayake a déclaré qu’ils continuaient de surveiller l’état de la femme et de rester en contact avec elle.

Le Ophidascaris Les espèces peuvent infecter les serpents en dehors de l’Australie, les auteurs ont donc déclaré qu’ils supposaient que « des cas humains supplémentaires pourraient apparaître » dans d’autres parties du monde.

« Cas assez sauvage »

Le Dr Isaac Bogoch, médecin spécialiste des maladies infectieuses à Toronto, a déclaré qu’il s’agissait d’un « cas assez sauvage ».

Il a déclaré qu’il s’agissait d’une « infection unique » car la personne avait accidentellement ingéré des excréments de python contenant le parasite.

« Mais en ce qui concerne les personnes qui contractent des infections par contact étroit avec des animaux non humains, c’est évidemment un gros problème et nous en voyons certainement de plus en plus », a-t-il déclaré à CBC News.

Bogoch a déclaré que celles-ci sont spécifiquement appelées infections zoonotiques, qui peuvent être virales, bactériennes ou parasitaires.

Isaac Bogoch est médecin spécialiste des maladies infectieuses à Toronto. Il affirme que ce cas est unique et ne présente pas de risque pour la santé publique. (Maggie MacPherson/CBC)

Les estimations des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis 75 pour cent des maladies émergentes chez les humains commencent chez les animaux.

Selon Bogoch, quelques exemples frappants en sont la grippe et le COVID-19.

« Il existe toute une myriade d’infections parasitaires, et pour la plupart, nous n’en voyons pas beaucoup au Canada », a-t-il déclaré.

Bogoch a ajouté qu’il existe certaines infections que les gens peuvent contracter localement au Canada et d’autres que les gens apportent au pays depuis l’étranger.

« Si nous parlons d’infections zoonotiques, nous devons être très préoccupés par les infections transmissibles », a-t-il déclaré, ajoutant que ce sont celles qui peuvent se transmettre entre les personnes.

Bogoch a déclaré que la détection précoce, la réponse précoce et la surveillance sont importantes pour détecter ces infections et prévenir leur propagation.

Avec cette infection parasitaire particulière, Bogoch a déclaré que la femme n’aurait pas pu la transmettre à une autre personne, il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter.

« Il s’agit d’une infection surprenante, mais le monde n’a pas à s’inquiéter d’une épidémie de cette infection », a-t-il déclaré.

« C’est certainement un cas impressionnant et ce n’est pas tous les jours qu’une équipe de neurochirurgie retire un ver vivant du cerveau d’une personne, mais ne prétendons pas une seconde qu’il existe un risque plus large pour la santé publique. »

Pour éviter de contracter une infection zoonotique, Bogoch a déclaré que les gens ne devraient pas consommer par erreur ou intentionnellement des excréments d’animaux, car c’est ainsi que les maladies peuvent être transmises.

Aux personnes qui travaillent avec des animaux ou qui possèdent un animal de compagnie, Bogoch recommande de se laver les mains. Il a également déclaré que les personnes qui mangent de la viande, comme le porc ou le bœuf, devraient s’assurer qu’elle est bien cuite.