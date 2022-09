Un nettoyage de 1 milliard de dollars est en cours dans une célèbre mine d’or des Territoires du Nord-Ouest – Kelowna Capital News

Juste à l’extérieur de cette capitale du nord, sur une petite colline à portée de vue de son horizon, se trouvent 365 bidons de mer scellés derrière une haute clôture en fil de fer, les routes environnantes régulièrement arrosées pour déposer la poussière.

Les bidons contiennent les restes d’un ancien bâtiment de torréfaction de la célèbre mine Giant, chacune de ses poutres et bois imprégnés de poison de plus d’un demi-siècle de séparation de l’or de l’arsenic qui le contenait.

« C’était l’un des bâtiments les plus contaminés au Canada », a déclaré Natalie Plato, directrice adjointe du projet d’assainissement de la mine Giant.

Elle est chargée de dépenser environ 1 milliard de dollars de l’argent des contribuables pour l’un des plus grands nettoyages que le pays ait jamais entrepris. Il comprend un plan pour geler 237 000 tonnes de trioxyde d’arsenic dans des chambres souterraines où ils se trouvent actuellement. Ce Popsicle toxique juste au large des rives du Grand lac des Esclaves restera là pour toujours – ou jusqu’à ce que quelqu’un ait une meilleure idée.

Les bidons de mer sont l’un des nombreux signes que des travaux sont en cours, sept ans après l’approbation du plan d’assainissement.

Mais l’avenir du site, s’il en a un, reste incertain. Les résidents locaux et les Premières Nations à qui appartenait à l’origine la terre ne savent pas comment ils vivront à perpétuité à côté d’un gâchis trop grand pour être nettoyé.

« C’est une très grande question », a déclaré la mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty. “Nous verrons ce que dit la science.”

Fred Sangris, chef des Yellowknives Dene, a déclaré que son peuple se réfère de plus en plus à la mine comme à un monstre souterrain qui a tué la terre où ils avaient l’habitude de chasser, de pêcher et de cueillir des baies.

« Tout ce morceau de terre est perdu. C’est mort. C’est triste.”

La mine Giant a fonctionné de 1948 à 2005 et a été l’une des raisons pour lesquelles la ville s’est développée en premier lieu.

Pendant des décennies, il a contribué à stimuler l’économie locale. De nombreux habitants du Nord gardent de bons souvenirs des équipes de hockey parrainées par la mine et d’autres contributions à la vie de Yellowknife.

Mais en 1992, il est devenu le site d’une grève amère qui a abouti au meurtre de neuf mineurs briseurs de grève dans une explosion souterraine. Les divisions laissées par la grève demeurent.

La mine a produit un total de 220 tonnes d’or – assez pour un mur de deux mètres de haut, un mètre de large et six mètres de long – au moment où son dernier propriétaire, Royal Oak Mines, a fait faillite et a légué le site aux contribuables canadiens.

Il restait 900 hectares avec 100 bâtiments, dont un petit lotissement urbain. De nombreuses structures sont pleines d’amiante. Il y a huit fosses à ciel ouvert et six bassins de résidus. Partout où vous regardez, il y a des tas de tuyaux rouillés de la taille d’une maison, des machines abandonnées et des déchets divers.

Une grande partie de la terre a été laissée instable par des chambres souterraines.

Mais le plus gros problème est l’arsenic, qui a été libéré lorsque l’or a été séparé du minerai.

On estime qu’il reste à la surface 13,5 tonnes de sol contaminé à l’arsenic. L’incroyable tonnage souterrain – assez pour tuer tous les Canadiens plusieurs fois – a simplement été soufflé à près de 100 mètres de profondeur dans 13 chambres épuisées, certaines assez grandes pour engloutir un immeuble de 11 étages.

Là, il se trouve – d’énormes tas de celui-ci, même pas scellés dans des barils ou des fosses doublées.

L’arsenic est très soluble. À lui seul, il s’infiltrerait probablement dans les eaux souterraines et entrerait dans le Grand lac des Esclaves voisin.

Des années d’études et de débats ont abouti en 2014 à la conclusion qu’il était trop dangereux, difficile et coûteux d’éliminer l’arsenic. Au lieu de cela, il doit être protégé par 858 thermosiphons maintenant la roche à une température constante de -5 ° C et gelant sur place toute eau se déplaçant dans la zone.

L’eau qui s’infiltre actuellement dans la mine sous le bloc gelé sera pompée, traitée à la qualité de l’eau potable, puis rejetée.

Cela durera au moins 100 ans, à moins que la science ne trouve une alternative. Si ce n’est pas le cas, cela durera éternellement.

Personne n’en est si heureux.

« Combien de temps dure l’éternité ? » a demandé Sangris, qui souhaitait que l’arsenic soit retiré et éliminé dans un site d’élimination des déchets en Alberta.

« C’est une solution de fortune. Ce n’est pas une vraie solution.

« Le Canada a mis cette usine dangereuse à notre porte et nous ne sommes pas à l’aise avec cela. Ils veulent le mettre au repos de la manière la moins chère possible.

Les Yellowknives négocient avec Ottawa un programme d’indemnisation pour la perte d’utilisation du terrain ainsi que des excuses pour la façon dont il leur a été pris en premier lieu.

Alty a déclaré que l’ancien site urbain de la mine pourrait être suffisamment sécurisé pour le développement de logements. Le reste pourrait être utilisé comme parc industriel, terrain de camping ou aire de loisirs publique.

« L’ancienne ville, oui. Le reste, peu probable. Que pouvez-vous mettre sur ce terrain ?

Platois prudent sur les promesses. Elle a déclaré que le projet s’est engagé à restaurer l’ancien site urbain aux normes résidentielles et le reste aux critères industriels.

Il y aura des exceptions. Les zones où les thermosiphons s’enfoncent dans les chambres à arsenic resteront clôturées et interdites. Le développement sera restreint sur les anciennes fosses souterraines.

« Vous ne construiriez pas un gratte-ciel sur une fosse. Il y aura des limites. »

Pour l’instant, les habitants du Nord veulent simplement s’assurer qu’ils obtiennent les emplois.

Les responsables fédéraux affirment qu’environ 648 millions de dollars de contrats ont déjà été attribués, dont 313 millions de dollars à des entreprises autochtones.

Environ 80 personnes sont désormais sur le site. Lorsque le travail culminera en 2031, environ 260 emplois équivalents temps plein – principalement des opérateurs d’équipement lourd – devraient être créés.

Kevin O’Reilly, membre de l’Assemblée législative territoriale, a longtemps été actif dans le dossier de la mine Giant en tant qu’écologiste avant d’entrer en politique. Il a déclaré que le Nord avait besoin de programmes de formation pour préparer les habitants à faire plus que faire fonctionner des bulldozers.

“Les gens ici devraient être des cadres supérieurs”, a-t-il déclaré.

« Les gens commencent à parler d’une économie de la remédiation. Nous pourrons peut-être offrir une partie de l’expérience que nous avons acquise ici à d’autres parties du monde.

L’assainissement durera aussi longtemps que la durée de vie de nombreuses mines. Cela devrait prendre jusqu’en 2038, sept ans de plus que la première estimation.

Le budget devrait être augmenté de la même manière. La dernière estimation, d’un peu moins d’un milliard de dollars, date de sept ans et a été faite avant que le délai ne soit étiré. Les contribuables ne sauront pas combien leur coûtera maintenant le nettoyage du gâchis avant le 27 octobre, lorsque de nouvelles estimations seront soumises au Conseil du Trésor.

O’Reilly craint qu’avec le temps, les gens oublient les dangers et s’habituent à leurs risques.

« Que faites-vous pour communiquer aux générations futures ce qui existe ? » Il a demandé. “Nous devons trouver un moyen de nous souvenir de ce qui s’est passé.”

Pendant ce temps, Giant continuera de hanter le Nord. Il a contribué à façonner la ville qu’est devenue Yellowknife et son destin ultime sera une force puissante dans son avenir.

D’ici là, ces 365 bidons marins seront déplacés et jetés dans l’une des chambres souterraines. Ils s’assiéront au sommet des puissantes dunes de poussière d’arsenic, figées dans le temps et la mémoire jusqu’à qui sait quand.

—Bob Weber, La Presse Canadienne

Voici un aperçu de l’histoire de la mine :

— Été 1935 : CJ (Johnny) Baker et H. Muir jalonnent les 21 claims « Giant » originaux près de Back Bay dans le Grand lac des Esclaves alors qu’ils travaillaient pour Burwash Yellowknife Mines Ltd.

— 3 juin 1948 : La mine, propriété de Frobisher Explorations, coule sa première brique d’or. La propriété change ensuite plusieurs fois de mains.

— 1949-1951 : Les émissions atmosphériques d’arsenic à la mine, où aucun contrôle de la pollution n’a été installé, sont estimées à 7 500 kilogrammes par jour.

— 1951 : Des rapports font état de maladies généralisées, y compris de lésions cutanées, parmi les résidents de l’île Latham, où les Dénés Yellowknives utilisent la fonte des neiges pour boire de l’eau. Des annonces dans les journaux locaux avertissant de la présence d’arsenic dans les sources d’eau sont publiées en anglais, ce que de nombreux Dénés ne peuvent pas lire.

— Avril 1951 : Un enfant déné de deux ans meurt d’un empoisonnement aigu à l’arsenic après avoir bu de l’eau. Giant Yellowknife Gold Mines Ltd. donne à la famille une compensation de 750 $.

— Octobre 1951 : Un précipitateur électrostatique Cottrell est installé pour capter et contrôler les émissions. Les émissions d’arsenic chutent à 5 500 kilogrammes par jour. Cette même année, débute le stockage des poussières de trioxyde de diarsenic dans des chambres de stockage souterraines.

— 1959 : Les émissions chutent à 200 à 300 kilogrammes par jour après l’installation d’un deuxième électrofiltre et d’un filtre à manches.

— 1969 : La prise d’eau de Yellowknife est déplacée pour éviter la contamination.

— 1974 : Trois rejets incontrôlés de résidus dans Back Bay se produisent. Des études environnementales révèlent plus tard une contamination de Back Bay, Baker Creek et Yellowknife Bay.

— 1975 : Le gouvernement fédéral entreprend des études de santé publique, y compris des prélèvements de cheveux et d’urine à Yellowknife, qui révèlent des niveaux d’arsenic particulièrement élevés chez les mineurs.

— 1977 : La Fraternité nationale des Indiens mène une étude indépendante avec United Steelworkers et l’Institut d’études environnementales de l’Université de Toronto, qui révèle des niveaux élevés d’arsenic chez les mineurs et les enfants autochtones.

— 1990 : Royal Oak Resources Ltd. prend le contrôle de la mine.

— Avril 1992 : la section locale 4 de l’Association of Smelter and Allied Workers et Royal Oak concluent un accord de principe, qu’une majorité de membres du syndicat rejette.

— 22 mai 1992 : La veille du plan de grève des travailleurs, Royal Oak met en lock-out les membres du syndicat et prévoit d’utiliser des travailleurs de remplacement.

— Juin 1992 : Une émeute éclate alors qu’un groupe de grévistes abat une clôture et prend d’assaut le terrain de la mine, endommageant des biens et blessant des agents de sécurité. Plus tard ce mois-là, un groupe de grévistes, se faisant appeler «Cambodian Cowboys», s’est introduit dans la mine, a volé des explosifs et écrit des graffitis menaçants sur un tunnel souterrain. Plus tard, ils déclenchent des explosions qui causent des dégâts.

— 18 septembre 1992 : Neuf mineurs dans un wagon souterrain sont tués par une bombe.

— Novembre 1993 : Le Conseil canadien des relations du travail ordonne la fin du lock-out.

— 1995 : Roger Warren est reconnu coupable de neuf chefs de meurtre au deuxième degré lors de l’attentat de 1992.

— 1997 : Les gouvernements fédéral et des Territoires du Nord-Ouest commencent à étudier comment gérer les déchets de trioxyde de diarsenic.

— 1999 : Royal Oak est mise sous séquestre et les droits de la mine sont transférés au gouvernement fédéral, qui vend ensuite les actifs à Miramar Giant Mine Ltd. tout en supprimant les responsabilités environnementales.

— 2004 : Le gouvernement fédéral annonce des plans pour geler à long terme la poussière de trioxyde de diarsenic sous terre.

— 2004 : La commission des accidents du travail des Territoires du Nord-Ouest reçoit 10,7 millions de dollars à la suite d’une poursuite contre le gouvernement territorial, le syndicat, Royal Oak et la société de sécurité privée Pinkerton qui demandaient une indemnisation pour les familles des travailleurs décédés dans l’attentat à la bombe.

— 2005 : La mine Giant devient officiellement un site abandonné.

— 2008 : La décision d’indemnisation des familles des travailleurs tués dans l’attentat est annulée en appel.

— 2012-2014 : Le torréfacteur du site minier est démoli.

— Juin 2015 : Le gouvernement fédéral signe une entente environnementale pour l’assainissement avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, la ville de Yellowknife, la Première Nation dénée de Yellowknives, Alternatives North et North Slave Métis Alliance.

— 2016 : Les Territoires du Nord-Ouest émettent un avis de santé publique avertissant les résidents d’éviter de boire de l’eau, de nager, de pêcher et de récolter des plantes et des baies dans et autour de plusieurs lacs de la région de Yellowknife en raison des niveaux élevés d’arsenic.

— 2019 : Les premiers résultats de référence des échantillons d’urine et d’ongles des résidents de Yellowknife, Dettah et N’dilo révèlent des niveaux d’exposition à l’arsenic similaires à ceux du reste du Canada.

— Août 2020 : L’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie approuve le permis d’utilisation des terres du gouvernement fédéral pour assainir le site et le ministre des Affaires du Nord approuve le permis d’utilisation des eaux du projet le mois suivant.

— Décembre 2020 : Les Dénés de Yellowknives demandent des excuses et une indemnisation du gouvernement fédéral pour la mine, ainsi qu’une participation à l’assainissement.

— Juillet 2021 : Début de la remédiation complète.

— Août 2021 : Le Canada et les Dénés de Yellowknives signent trois accords, dont un accord sur les avantages communautaires qui promet jusqu’à 20 millions de dollars sur 10 ans pour soutenir la participation de la Première Nation au projet d’assainissement.

— Avril 2022 : Le budget fédéral prévoit 2 millions de dollars entre 2022 et 2024 pour soutenir les Dénés de Yellowknives dans leur quête d’excuses et d’indemnisation.

—Emily Blake, La Presse canadienne

