Un Netanyahou brisé fait des erreurs de calcul à propos de Gaza, déclare l’ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert – POLITICO

TEL AVIV — Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a été « détruit émotionnellement » par son échec massif en matière de sécurité nationale et se trompe désormais en se préparant à prendre le contrôle global de la sécurité de Gaza pour une « période indéterminée » après l’écrasement du Hamas, selon l’ancien dirigeant. Ehoud Olmert.

Dans une interview avec POLITICO, Olmert a affirmé que Netanyahu était dans un état de « dépression nerveuse », alors qu’il cherchait à éviter d’être démis de ses fonctions pour avoir échoué à sauvegarder la sécurité nationale lors des attaques meurtrières du Hamas du 7 octobre. Bien sûr, stratégiquement, a poursuivi Olmert, insistant sur le fait que la priorité devrait être de négocier une fin de partie avec la communauté internationale – impliquant un retour aux pourparlers sur la formation d’un État palestinien, plutôt que de revenir en arrière vers une surveillance militaire totale de Gaza.

“[Netanyahu] a rétréci. Il est détruit émotionnellement, c’est sûr. Je veux dire, quelque chose de terrible lui est arrivé. Bibi a travaillé toute sa vie sous le faux prétexte qu’il était M. Sécurité. C’est M. Bullshit », a-t-il déclaré. « Chaque minute où il est Premier ministre, il représente un danger pour Israël. Je le pense sérieusement. Je suis certain que les Américains comprennent qu’il est en mauvaise posture. »

Pour illustrer l’approche erronée du Premier ministre, Olmert a mis en garde contre le plan stratégique de Netanyahu visant à garder le contrôle de la bande de Gaza d’après-guerre – diffusé dans un interview avec ABC News lundi – cela revenait à remonter à 2005, lorsqu’Israël exerçait un régime militaire sur l’enclave côtière.

« Ce n’est pas dans l’intérêt d’Israël de superviser la sécurité de Gaza », a-t-il déclaré. « Il est dans notre intérêt de pouvoir nous défendre d’une manière différente de celle que nous faisions avant l’attaque du 7 octobre. Mais contrôler à nouveau Gaza ? Non.”

Olmert a également averti que la patience des alliés occidentaux d’Israël s’épuisait en raison de l’échec de Netanyahu et de ses ministres à esquisser un plan réaliste pour la gouvernance post-Hamas de Gaza. « Nous pouvons faire beaucoup de choses, mais nous ne pouvons pas faire tout ce que nous désirons », a-t-il prévenu.

Olmert, qui a dirigé Israël de 2006 à 2009 en tant que leader du parti libéral Kadima, s’est plaint du manque de sobriété au sein du cabinet de guerre israélien.

En effet, la cote de popularité de Netanyahu a atteint son plus bas niveau depuis l’attaque. Un sondage de mi-octobre a montré que les Israéliens estiment que l’incapacité à empêcher l’attaque du Hamas révèle une « débâcle de leadership », les deux tiers d’entre eux souhaitant que quelqu’un d’autre que Netanyahu soit le prochain Premier ministre du pays. Dans une autre enquête, 44 pour cent des personnes interrogées ont déclaré que Netanyahu était responsable des événements du 7 octobre. Seuls 18 pour cent des Israéliens pensaient qu’il n’était pas obligé de quitter ses fonctions. Soixante-seize pour cent souhaitent qu’il quitte ses fonctions tôt ou tard.

Israel Hayom, un journal traditionnellement pro-Netanyahu, a déclaré mercredi qu’il devrait se retirer, écrivant : « Prenez vos responsabilités et acceptez que la responsabilité vous incombe ».

Après son mandat de Premier ministre, Olmert a purgé une peine de prison pour avoir accepté des pots-de-vin et pour entrave à la justice pendant ses mandats de maire de Jérusalem et de ministre du Commerce. Il a été félicité dans tout l’éventail politique pour avoir démissionné de son poste de chef du parti alors que les enquêtes s’intensifiaient, affirmant dans son discours de démission qu’il était « fier d’être citoyen d’un pays dans lequel un Premier ministre peut faire l’objet d’une enquête comme n’importe quel autre citoyen ».

L’heure des pourparlers à deux États

Olmert s’est entretenu avec POLITICO quelques heures seulement après que Netanyahu ait donné l’indication la plus claire jusqu’à présent sur ce qu’Israël pourrait planifier pour Gaza au lendemain de la guerre. Dans une interview avec ABC News, Netanyahu a omis de dire qui, selon lui, devrait gouverner l’enclave une fois le Hamas parti, mais il a déclaré qu’Israël « assumerait indéfiniment la responsabilité globale de la sécurité » de Gaza. « Nous avons vu ce qui arrive lorsque nous ne l’avons pas. Lorsque nous n’assumons pas cette responsabilité en matière de sécurité, nous nous retrouvons confrontés à une éruption de terreur du Hamas à une échelle que nous ne pouvions pas imaginer », a ajouté Netanyahu.

Le président américain Joe Biden avait précédemment déclaré que ce serait une « erreur » de la part d’Israël d’occuper à nouveau Gaza. Même si le plan de Netanyahu risque de ne pas aboutir à une réoccupation complète – ce contre quoi les États-Unis et d’autres alliés ont mis en garde – il impliquerait vraisemblablement un contrôle considérable de l’enclave et une présence continue des troupes israéliennes.

Surtout, cela anéantirait probablement tout espoir des États-Unis de persuader l’Autorité palestinienne basée en Cisjordanie, qui contrôlait la bande de Gaza avant que le Hamas ne l’évince violemment en 2007, d’accepter d’y revenir. Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a rejeté par le passé l’idée d’un rétablissement de l’Autorité palestinienne par la force des armes israéliennes.

Les remarques de Netanyahu semblent contrecarrer l’insistance du ministre de la Défense Yoav Gallant le mois dernier sur le fait que l’un des principaux objectifs de la campagne militaire israélienne était de rompre « la responsabilité d’Israël dans la vie dans la bande de Gaza ». Parmi les idées évoquées sur ce qui arriverait à Gaza une fois le Hamas vaincu, figure celle d’un consortium d’États arabes assumant la responsabilité de la sécurité, potentiellement avec un mandat de l’ONU pour superviser le retour de l’Autorité palestinienne.

Olmert a déclaré qu’il pensait qu’il était inconcevable que des États arabes signent le plan de maintien de la paix, suggérant que seule une force d’intervention occidentale serait efficace. Sa plus grande crainte est qu’Israël continue à tergiverser et ne parvienne pas à comprendre ce qui devrait arriver à Gaza après la guerre. Cela ne fera qu’ajouter à l’exaspération occidentale, a-t-il prévenu.

« Il y a un manque total de planification pour la prochaine phase », a-t-il déploré. “Qu’allons nous faire? D’accord, selon Netanyahu, nous allons écraser et démanteler le Hamas. Et je pense d’ailleurs que nous pouvons le faire. Alors quelle est la prochaine étape ? Qu’allons-nous faire alors ? Est-ce que quelqu’un y pense ? Nous devons présenter à la communauté internationale notre idée d’une fin de partie », a-t-il ajouté.

« Si Israël présentait une proposition sérieuse de négociations à deux États, cela aurait un impact dramatique sur la communauté internationale. Cela nous donnerait plus d’espace et de temps pour atteindre les objectifs de nos opérations militaires ; cela aurait un impact sur l’opinion publique des pays occidentaux et sur les médias. Cela montrerait qu’Israël est déterminé à faire quelque chose qu’il n’a pas voulu faire au cours des 15 dernières années. Donc, quelque chose de positif pourrait ressortir de tout cela. Mais nous ne le faisons pas et personne ne veut y penser. Personne ne veut le préciser. Personne ne veut le dire.

Fondamentalement, a suggéré Olmert, le problème était maintenant que Netanyahu était « dans un état de dépression nerveuse ». Je n’exagère pas. Il est pressé de tous côtés et son objectif semble cesser d’être expulsé de ses fonctions le jour où la guerre cessera et peut-être même avant », a-t-il déclaré.

« Vous vous attendez maintenant à ce qu’il parle de la deuxième phase et de la troisième phase. Il n’est pas certain de survivre politiquement à cette phase », a ajouté Olmert.