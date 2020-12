Un néo-nazi réformé a révélé comment il a vécu une double vie pendant plus de 20 ans tout en faisant partie du mouvement d’extrême droite.

Nigel Bromage, 54 ans, de Birmingham, a été entraîné à l’extrémisme après avoir été approché à 15 ans par une organisation anti-IRA qui s’est avérée être une branche du Front national.

Il est rapidement devenu l’organisateur des West Midlands pour un autre groupe, le British Movement, qui promeut ouvertement le nazisme, et est ensuite devenu une partie de l’organisation néonazie Combat 18.

S’adressant à FEMAIL, il a expliqué comment, pendant la journée au travail, il «aiderait n’importe qui, indépendamment de sa couleur et de sa religion», mais que le soir et le week-end, il devenait «une personne très différente».

Après avoir quitté son poste de responsable de la sécurité, Nigel faisait partie d’une « organisation ouvertement raciste », qui célébrait chaque année l’anniversaire d’Adolf Hitler avec un gâteau en forme de croix gammée.

« Quand vous regardez en arrière, cela semble absolument fou, mais chaque 20 avril, qui est l’anniversaire d’Hitler », a déclaré Nigel, « Si vous êtes un national-socialiste en Angleterre ou aux États-Unis, vous fêterez ce jour et la naissance d’Adolf Hitler et de tous les des choses que vous pensiez avoir accomplies.

«Il y aurait un gâteau en forme de croix gammée, il y aurait de la boisson, de la musique. Ce serait juste une fête ordinaire, ce qui du monde extérieur semble fou, mais une fois que vous y êtes, cela fait partie de votre réseau social.

Nigel, dont la relation avec sa femme s’est brisée en raison de la tension du mouvement, dit qu’il « travaillait toujours » tout en faisant campagne avec l’extrême droite, mais qu’il verserait la « majorité » des salaires dans le mouvement.

« J’ai toujours travaillé pendant la période où j’étais impliqué », a-t-il déclaré, « Cela se voit toujours le jour où vous auriez un travail à plein temps, vous aideriez n’importe qui, quelle que soit sa couleur et sa religion.

Nigel, photographié alors qu’il faisait partie du mouvement d’extrême droite, est devenu l’organisateur des West Midlands pour un autre groupe, le British Movement, qui promeut ouvertement le nazisme, puis est devenu membre de l’organisation néonazie Combat 18.

Nigel travaille désormais pour lutter contre la radicalisation et aider les membres du mouvement d’extrême droite à s’échapper via son organisation Exit UK

« Ensuite, le soir et le week-end, vous deveniez une personne très différente et pour moi, la majorité de l’argent que je gagnais allait directement au mouvement, car je croyais que le mouvement était tout. »

Nigel, qui travaille maintenant pour lutter contre la radicalisation et aider les membres du mouvement d’extrême droite à s’échapper via son organisation Exit UK, a déclaré que c’était le sentiment de solidarité avec ses « camarades » qui l’avait maintenu endoctriné dans l’extrême droite pendant des années.

Parlant de la violence qu’il a subie à la suite du mouvement, il a déclaré: « Cela dépendait beaucoup de l’éthos de, vous défendiez votre propre organisation, vous défendiez des membres.

QU’EST-CE QUE LE FRONT NATIONAL ET LE MOUVEMENT BRITANNIQUE? Fondé en 1967, le Front national est un parti politique fasciste d’extrême droite au Royaume-Uni. Il est actuellement dirigé par Tony Martin. Il n’a jamais été élu aux parlements britannique ou européen, mais était autrefois l’un des mouvements de rue fascistes les plus en vue de Grande-Bretagne. Pendant ce temps, le Mouvement britannique, appelé plus tard le British National Socialist Movement (BNSM), est une organisation néonazie fondée en 1968. Il a été formé en tant que parti politique, mais est apparu plus tard comme un groupe de pression et d’activiste, avec une histoire de violence.

« J’ai fait peindre à la bombe sur mon garage des choses comme des nazis, des répliques de bombes à essence placées sur la porte, des appels menaçants à ma mère qui à l’époque avait le cancer.

« Des trucs comme ça restent vraiment avec vous – et des choses comme ça, les appels à ma mère, m’ont vraiment gardé dans l’extrême droite pendant des années.

«Quand les gens vous téléphonent et menacent votre famille, cela renforce le fait que les seules personnes qui sont avec vous sont vos camarades et que vous êtes tous ensemble.

Au cours de ses premières années dans le mouvement, Nigel participait à l’attaque des marches de l’IRA et était souvent impliqué dans des combats physiques avec des organisations d’extrême gauche tout en promouvant son idéologie dans les rues de Birmingham.

« C’était chaotique », a déclaré Nigel, « Vous seriez là pour vendre des journaux et très rapidement vous seriez maltraité dans le centre-ville de Birmingham, puis cela pourrait dégénérer en une bagarre et vous devrez essayer de survivre et de vous échapper avant que le la police arrive.

Le voyage de Nigel dans le mouvement a commencé après avoir été approché par un groupe politique cherchant à lutter contre l’IRA.

Mais « sur une période de quelques années », il s’est retrouvé entraîné dans un monde d’extrême droite, admettant que les organisations étaient en mesure de lui apporter son soutien, il pensait qu’il ne pouvait aller nulle part ailleurs.

« Malheureusement, ma mère mourait d’un cancer », a-t-il déclaré, « Ils m’ont vraiment soutenu, ils ont emmené maman à des rendez-vous, ils m’ont emmené avec elle, ils ont fait les courses.

« Papa était absent, c’était un chauffeur de poids lourd qui était souvent absent et c’était vraiment la porte ouverte dont ils avaient besoin pour s’impliquer. »

Nigel avait l’aide de sa famille élargie, mais a avoué qu’avoir des «activistes sur le domaine» offrant de l’aide était le réseau de soutien dont il avait besoin à l’époque.

« Je pensais juste que c’étaient des gars normaux qui aidaient vraiment, mais quand je regarde en arrière, je vois qu’ils ont vu que j’avais désespérément besoin. »

Après plus de 20 ans, Nigel a révélé que son réveil était venu après qu’une victime noire a été menacée par des extrémistes devant une femme et des enfants, ce qui l’a choqué de s’échapper des organisations.

Après plus de 20 ans, Nigel, photographié parlant pour Exit UK, a révélé que son appel au réveil avait eu lieu après qu’une victime noire avait été menacée par des extrémistes devant une femme et des enfants, ce qui l’avait choqué de s’échapper des organisations.

Mais maintenant, Nigel voit les mêmes techniques qui l’ont attiré dans le mouvement, mais qui se produisent en ligne, les dirigeants du mouvement recherchant les utilisateurs vulnérables dont ils savent qu’ils ont des «problèmes».

«Il y a beaucoup de gens qui iront sur certaines plateformes où ils savent qu’il y aura d’autres personnes avec des problèmes», a déclaré Nigel.

« Ensuite, tout comme l’IRA m’a été utilisé pour me recruter, ce qu’ils vont faire, c’est utiliser des mèmes de terminologie, en particulier pour attirer les gens d’un certain état d’esprit et les amener au groupe pour lequel ils souhaitent recruter. »

Maintenant, Nigel dirige Exit UK, une organisation offrant un soutien et des conseils de première main aux membres de groupes d’extrême droite, et donne également des conférences sur la façon dont les personnes peuvent être recrutées dans ces organisations.

Nigel peut être vu dans un récent documentaire de la BBC adressé à un groupe de femmes musulmanes à propos de l’attaque de Finsbury Park en 2017

« Au départ, il y a beaucoup de sensibilité parce que vous êtes un ancien néo-nazi – mais ensuite vous entrez et expliquez les raisons pour lesquelles vous avez été impliqué dans le groupe.

«Quand vous parlez de signes à surveiller, par la compassion et l’éducation, nous allons essayer de contester les opinions des gens et de les faire sortir.

Nigel est apparu dans un récent documentaire de la BBC s’adressant à un groupe de femmes musulmanes au sujet de l’attaque de Finsbury Park en 2017.

«La réaction est incroyable», a déclaré Nigel, «C’est la seule façon dont je peux l’exprimer, où allons-nous des endroits comme Finsbury Park?

«Partout où nous allons ville après ville, l’accueil est incroyable. Ces gens vous accueillent à bras ouverts et ils se rendent compte que nous faisons tous des erreurs, mais en fin de compte, certains d’entre eux sont plus gros que d’autres.