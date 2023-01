Un Néo-Zélandais tué en Ukraine a aidé des centaines de personnes, selon des parents

Commentez cette histoire Commenter

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande – Les parents d’un scientifique néo-zélandais tué en Ukraine ont déclaré mercredi qu’il avait aidé à sauver des centaines de personnes tout en faisant du bénévolat dans la dangereuse région du Donbass. Andrew Bagshaw, 47 ans, double citoyen néo-zélandais et britannique, a été tué avec son collègue britannique Chris Parry, 28 ans, alors qu’il tentait de sauver une femme âgée de la ville de Soledar lorsque leur voiture a été touchée par un obus d’artillerie, selon les parents de Bagshaw. , Dame Sue et Phil Bagshaw.

Les Bagshaw ont déclaré que les décès, survenus ce mois-ci, venaient tout juste de leur être confirmés.

Ils ont dit que leur fils travaillait de manière indépendante et n’était pas affilié à une agence d’aide. Ils ont dit qu’il avait aidé à évacuer les gens des zones dangereuses et à apporter de la nourriture, de l’eau et des médicaments à d’autres personnes dans le besoin, et qu’il avait même nourri des animaux abandonnés.

Soledar a connu une intense action militaire et la Russie a affirmé ce mois-ci qu’elle avait repris la ville minière de sel lors d’une rare victoire récente dans le conflit de 11 mois.

Les parents de Bagshaw ont déclaré que les autorités ukrainiennes travaillaient avec des responsables néo-zélandais et britanniques, mais que le retour du corps de leur fils de l’endroit où il était détenu dans la morgue d’un hôpital pour enfants de la capitale, Kyiv, pourrait prendre un certain temps.

Le Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins a déclaré qu’il n’avait pas encore été officiellement informé du décès, mais qu’il avait reçu des informations préliminaires.

“Je veux juste présenter mes condoléances à la famille Bagshaw”, a déclaré Hipkins. « Je n’ai pas encore eu l’occasion de le leur dire personnellement. C’est évidemment une situation très tragique pour eux.

Hipkins a déclaré que le soutien consulaire disponible en Ukraine était très limité.

Les parents d’Andrew Bagshaw ont déclaré aux journalistes que leur fils était un humanitaire qui s’était rendu en Ukraine en avril avec un peu plus qu’un sac à dos et un guide de voyage.

“C’était un homme très intelligent et un penseur très indépendant”, a déclaré Phil Bagshaw. « Et il a longuement réfléchi à la situation en Ukraine, et il la croyait immorale. Il sentait que la seule chose qu’il pouvait faire de manière constructive était d’aller là-bas et d’aider les gens.

Phil Bagshaw a dit qu’ils s’inquiétaient pour leur fils.

“Nous avons essayé de le convaincre de ne pas y aller”, a-t-il déclaré. “Nous nous sommes vite rendu compte que c’était une perte de temps.”

« Nous sommes très, très fiers de lui. C’était un homme incroyable », a déclaré Sue Bagshaw. « Il avait tellement de talent, et il aurait tellement donné au monde de la recherche. Et il l’a fait. Il avait beaucoup de papiers imprimés, mais il pensait que les êtres humains étaient plus importants.

Les Bagshaw ont déclaré qu’ils parleraient de la guerre en Ukraine à quiconque les écouterait dans l’espoir que la mort de leur fils n’ait pas été vaine.

“Nous exhortons les pays civilisés de ce monde à mettre fin à cette invasion immorale de l’Ukraine et à les aider à débarrasser leur patrie d’un agresseur”, a déclaré Sue Bagshaw.

Les Bagshaw ont déclaré que leur fils était célibataire et laisse dans le deuil un frère, deux sœurs et sept nièces et neveux.