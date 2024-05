Un Néo-Zélandais filmé en train d’essayer de « frapper » un épaulard lors d’un incident « choquant et stupide »

Les autorités néo-zélandaises ont infligé une amende de plusieurs centaines de dollars à un homme pour ce qu’ils considèrent comme une « attitude choquante et stupide » après qu’il ait été filmé en train de sauter d’un bateau pour tenter de « frapper » une orque qui nageait près d’un veau.

Dans un communiqué publié mardi, Département de la conservation de la Nouvelle-Zélande a déclaré avoir eu connaissance d’une vidéo publiée sur Instagram en février, montrant l’homme de 50 ans en train de commettre l’acte. Le département a déclaré qu’il se trouvait au large de Devonport, à Auckland, lorsque la vidéo a été prise, « dans ce qui semble être un effort délibéré pour toucher ou » frapper « l’orque ».

« À un moment donné dans vidéo « L’homme crie ‘Je l’ai touché’ aux autres personnes sur le bateau, avant de demander ‘l’avez-vous compris ?’, en référence apparente au tournage de ses pitreries », a déclaré le département. « D’autres personnes à bord du navire rient et applaudissent pendant qu’ils regardent. »

Cette action, ont-ils ajouté, « montre un mépris irresponsable pour sa propre sécurité – et celle de l’orque mâle adulte avec un petit nageant près du navire ».

« La vidéo nous a vraiment stupéfaits », a déclaré Hayden Loper, le principal enquêteur du ministère de la Conservation.

« En plus de la première tentative de plonger sur l’animal, l’homme reste dans l’eau puis nage à nouveau vers lui lors d’une seconde tentative pour le toucher », a expliqué Loper. « C’est un comportement stupide [sic] et démontre un mépris choquant pour le bien-être des orques. C’est extrêmement irresponsable. »

Les orques, communément appelées épaulards, sont les plus grands membres de la famille des dauphins et sont considérées comme « critique à l’échelle nationale » en Nouvelle-Zélande, ce qui signifie qu’ils sont « confrontés à un risque immédiat élevé d’extinction ». On estime que pas plus de 200 animaux errent dans les eaux du pays, le trafic maritime représentant une menace majeure. Nager avec les mammifères marins ou les déranger de quelque manière que ce soit est illégal.

Compte tenu des récents incidents au large des côtes espagnoles au cours desquels des orques ont coulé des navires, ainsi que de la taille massive des animaux – ils peuvent atteindre près de 30 pieds de long – le DOC a déclaré que cette situation aurait pu se terminer horriblement pour l’homme impliqué. « Tout mouvement brusque » à proximité des animaux pourrait présenter un risque de blessure, ont-ils déclaré.

« Les orques sont des animaux extrêmement puissants, et cela aurait vraiment pu se terminer horriblement – ​​avec la baleine surprise blessée, ou l’homme responsable blessé par l’animal aggravé », a déclaré Loper.

L’homme d’Auckland a depuis été condamné à une amende de 600 dollars, car le ministère a déclaré qu’il avait commis un acte qui « démontre une attitude choquante et stupide à l’égard des mammifères marins protégés ». Les baleines impliquées dans l’incident ne semblent pas avoir subi de dommages ou de perturbations importants, a indiqué le département sur les réseaux sociaux.

