Un négationniste français condamné arrêté en Ecosse

LONDRES (AP) – Un négationniste français condamné en vertu des lois anti-nazies françaises a été arrêté en Écosse après avoir été recherché pendant deux ans par les autorités, a annoncé mardi la police.

La police écossaise a déclaré que Vincent Reynouard avait été arrêté jeudi à Fife, au nord d’Édimbourg, au nom des autorités françaises, et qu’il avait comparu devant la Sheriff Court d’Édimbourg le même jour.

Reynouard, 53 ans, avait été reconnu coupable de négationnisme, une infraction pénale en France, à plusieurs reprises. Sa dernière condamnation était liée à une série de publications antisémites sur les réseaux sociaux. Il a été condamné à quatre mois de prison en novembre 2020 et à six mois supplémentaires en janvier 2021.

La Campagne contre l’antisémitisme, une organisation à but non lucratif britannique, a salué l’arrestation et a décrit Reynouard comme un “méprisable négationniste de l’Holocauste qui a été condamné à plusieurs reprises par les tribunaux français”.

L’organisme de bienfaisance a déclaré qu’il vivrait au Royaume-Uni en tant que tuteur privé. Il a déclaré que sa première condamnation pour négationnisme remonte à 1991 pour avoir distribué des tracts niant l’existence de chambres à gaz dans les camps de concentration.

The Associated Press