Un négationniste français condamné arrêté en Ecosse

La police écossaise a déclaré que Vincent Reynouard avait été arrêté jeudi à Fife, au nord d’Édimbourg, au nom des autorités françaises, et qu’il avait comparu devant la Sheriff Court d’Édimbourg le même jour.

Les enquêteurs du bureau français des crimes de haine et des crimes contre l’humanité travaillent avec des responsables britanniques pour suivre Reynouard depuis un certain temps.

Reynouard, 53 ans, avait été reconnu coupable de négationnisme, une infraction pénale en France, à plusieurs reprises. Sa dernière condamnation était liée à une série de publications antisémites sur les réseaux sociaux. Il a été condamné à quatre mois de prison en novembre 2020 et à six mois supplémentaires en janvier 2021.

Un responsable judiciaire français a confirmé que la France demandait l’extradition de Reynouard, mais a refusé de fournir de plus amples informations.

La Campagne contre l’antisémitisme, une organisation à but non lucratif britannique, a salué l’arrestation et a décrit Reynouard comme un “méprisable négationniste de l’Holocauste qui a été condamné à plusieurs reprises par les tribunaux français”.