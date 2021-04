Un négationniste de VOCAL Covid est décédé des suites du virus quelques jours à peine après avoir organisé deux événements illégaux dans sa propriété.

Hans Kristian Gaarder a été testé positif au virus après sa mort le 6 avril, tandis qu’au moins une douzaine de personnes qui ont assisté à ses événements ont également été testées positives.

Le négationniste de Covid Hans Kristian Gaarder a été testé positif au virus après sa mort le 6 avril Crédit: Facebook

Quelques jours à peine avant sa mort, le théoricien du complot, 60 ans, a organisé deux rassemblements illégaux dans une grange de sa propriété en Norvège les 26 et 27 mars.

Il mourut dix jours plus tard à Gran, une municipalité située à environ 65 km au nord d’Oslo.

Plusieurs participants ont depuis été testés positifs pour le coronavirus et ont transmis le virus à leurs contacts étroits, a rapporté NRK.

Le journal local Hadeland a rapporté qu’au moins 12 personnes avaient été testées positives après avoir assisté aux événements.

La police travaille maintenant à établir le nombre total de participants.

Les responsables locaux pensent que Gaarder est peut-être malade depuis plusieurs semaines sans en informer personne, a rapporté newsinenglish.no.

La municipalité de Gran a confirmé la mort d’un homme dans la soixantaine sur son site Internet.

« Un homme dans la soixantaine, vivant à Gran, est décédé après avoir été atteint d’un coronavirus. La personne n’a pas été testée pour le coronavirus avant de mourir, mais il est confirmé par la suite qu’il était infecté par le virus.

«La municipalité de Gran a pris connaissance que deux événements se sont déroulés, vendredi 26 et samedi 27 mars, sur la propriété de l’homme. Nous ne savons pas combien et qui ont participé à l’événement, mais demandons aux participants de passer un test corona dès que possible. »

Une déclaration sur le site Web du médecin en chef de la municipalité, Are Løken, a déclaré que la mort était « un triste message à recevoir », ajoutant que « nos pensées vont maintenant aux proches ».

« On nous rappelle à nouveau à quel point le virus peut être dangereux et à quel point il est important que nous endurions la mesure stricte pendant un certain temps encore », a déclaré Løken.

Les rassemblements sont interdits dans la région depuis le 16 mars dans le but de lutter contre les infections.

Mercredi, 599 nouveaux cas de coronavirus ont été signalés en Norvège ainsi que 18 décès.

Quelque 106 000 infections ont été enregistrées dans le pays depuis le début de la pandémie au printemps dernier, avec 706 décès signalés.

Gaarder était un éminent théoricien du complot, apparaissant à la télévision et éditant un magazine en ligne.

Il a fréquemment affirmé que le coronavirus était comparable à un rhume et a partagé plusieurs publications sur sa page Facebook qui ont été marquées par le site de réseau social comme de « fausses informations ».

En 2009, il s’est fait connaître en tant que l’une des trois personnes qui ont dénoncé la NRK et l’Institut national norvégien de la santé publique à la police pour «s’être livrés à une propagande de peur extrême et à des mensonges concernant la grippe porcine».

En plus de partager des points de vue anti-vaxxer, Gaarder a également publié des articles sur les Illuminati et a complètement démenti les affirmations selon lesquelles la victoire électorale de Joe Biden était illégitime.

L’événement du 26 mars qu’il a organisé dans sa grange a été annoncé sous le titre: Trump, Biden et la voie à suivre pour les États-Unis et le monde.