Un navire transportant des céréales en provenance d’Ukraine arrive à Istanbul

ISTANBUL-

Le premier des navires à quitter l’Ukraine dans le cadre d’un accord visant à débloquer les approvisionnements en céréales face à la menace d’une crise alimentaire mondiale est arrivé à destination en Turquie lundi.

Le Polarnet, battant pavillon turc, a accosté au port de Derince dans le golfe d’Izmit après avoir quitté Chornomorsk le 5 août chargé de 12 000 tonnes de maïs.

“Cela envoie un message d’espoir à toutes les familles du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie : l’Ukraine ne vous abandonnera pas”, a tweeté le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba. “Si la Russie respecte ses obligations, le ‘corridor céréalier’ continuera à maintenir la sécurité alimentaire mondiale.”

Un total de 10 navires ont maintenant été autorisés à naviguer dans le cadre de l’accord sur les céréales entre l’Ukraine et la Russie, qui a été négocié par la Turquie et les Nations Unies – huit sortants et deux à destination de l’Ukraine.

Le premier navire à quitter l’Ukraine, le Razoni, battant pavillon de la Sierra Leone, parti le 1er août, n’a toujours pas atteint sa destination au Liban et a jeté l’ancre au large de la côte sud de la Turquie dimanche soir, selon le site Internet Marine Traffic.

Pendant ce temps, deux autres navires, transportant du maïs et du soja, ont quitté lundi les ports ukrainiens de la mer Noire, a annoncé le ministère turc de la Défense.

Le Sacura a quitté Yuzhny transportant 11 000 tonnes de soja vers l’Italie et l’Arizona a quitté Chornomorsk avec 48 458 tonnes de maïs à destination d’Iskenderun dans le sud de la Turquie.

Quatre navires qui ont quitté l’Ukraine dimanche devraient jeter l’ancre près d’Istanbul lundi soir, a indiqué le ministère de la Défense. Ils doivent être inspectés mardi.

Dans le cadre de cet accord, les navires quittant l’Ukraine sont contrôlés par des responsables des trois pays et de l’ONU pour s’assurer qu’ils ne transportent que des céréales, des engrais ou de la nourriture et aucune autre marchandise. Les navires entrants sont contrôlés pour s’assurer qu’ils ne transportent pas d’armes.