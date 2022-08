Un navire transportant 26 000 tonnes de maïs quitte l’Ukraine pour tenter d’éviter les famines alimentées par l’invasion russe

Un BATEAU plein de céréales a quitté l’Ukraine, suscitant l’espoir d’éviter les famines bibliques alimentées par l’invasion sanglante de Poutine.

Le navire a bravé un labyrinthe de mines marines alors qu’il quittait Odessa avec 26 000 tonnes de maïs et une promesse de passage sûr du Kremlin.

Un navire transportant 26 000 tonnes de maïs quitte l’Ukraine, ce qui laisse espérer d’éviter les famines alimentées par l’invasion de Vladimir Poutine Crédit : AP

Quatorze autres navires attendent dans les ports pour voir si le Razoni de 186 m atteint le détroit du Bosphore en toute sécurité.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a salué le premier voyage comme un “soulagement pour le monde”.

L’ONU a averti que 44 millions de personnes marchaient vers la famine en raison de la sécheresse et de l’invasion russe, qui ont stoppé les exportations de céréales de l’Ukraine.

Le voyage fait suite à un accord historique négocié en Turquie pour lever le blocus russe de la mer Noire.

Selon les termes de l’accord, le navire s’arrêtera à Istanbul pour des inspections avant de naviguer vers le Liban.

La ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, a salué “un premier pas important”, mais a averti : “Il ne doit pas y avoir de répétition du bombardement du port d’Odessa par la Russie”.

L’Ukraine est le cinquième plus grand producteur de céréales au monde et une source essentielle de nourriture au Moyen-Orient, en Afrique de l’Est et en Asie.

Plus de 20 millions de tonnes sont entassées dans des silos prêts à partir.

Les données de suivi des navires ont montré que le navire battant pavillon de la Sierra Leone naviguait au sud-est d’Odessa avant de mettre le cap à 10 nœuds pour le détroit du Bosphore.

L’Ukraine craint que la Russie n’utilise les navires pour révéler des itinéraires sûrs à travers les champs de mines défensifs avant un assaut sur Odessa.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié le départ du navire de “très positif”.