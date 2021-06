Un navire sur le thème des AMIS appareillera de la côte américaine en 2022

Le FRIENDSverse est un cadeau qui continue de donner. Après un épisode de retrouvailles chargé d’émotion et magnifique le mois dernier, les fans de la sitcom bien-aimée des années 90 peuvent désormais profiter de l’expérience plusieurs crans plus haut, car une agence de voyage a l’idée parfaite pour une autre expérience saine. L’agence offre aux fans inconditionnels une chance de mettre les voiles sur l’ultime croisière FRIENDS ! En 2022, Fana World Travel et Celerity Cruises emmèneront 500 fans chanceux de la sitcom des années 90 dans un voyage de sept jours, qui partira de Fort Lauderdale en Floride le 15 mai. Les voyageurs chanceux monteront à bord du Celebrity Equinox, qui fera des escales à Key West, Grand Cayman et Cozumel au Mexique, rapports mentionné.

Le voyage de croisière comprendra des fêtes costumées, des jeux-questionnaires et des concours, de la nourriture et des boissons inspirées de la sitcom et bien plus encore pour que les fans aient une expérience globale en mer. Il y aura également des mises en scène inspirées des centaines d’épisodes de la série.

« Préparez-vous à manger comme Joey, plaisantez comme Chandler, cuisinez comme Monica, magasinez comme Rachel, faites du yoga comme Phoebe et creusez comme Ross », a décrit le site Web de l’expérience tellement incroyable. Les invités pourront également s’asseoir et se détendre sur les nombreuses terrasses de la piscine du navire. En plus de toute l’expérience du fandom FRIENDS, les passagers peuvent également s’adonner à de nombreuses autres aventures. Une fois le navire amarré dans les différents ports, les passagers peuvent également participer à une visite du rhum et du cigare à Key West, nager avec les dauphins à Grand Cayman et participer à un nettoyage spirituel maya à Cozumel, Voyages et loisirs signalé.

Les réservations pour le voyage commencent à 1 648,66 $ par personne ou environ 1 20 000 Rs pour une cabine intérieure et vont jusqu’à 3 048 $ ou plus de 2 22 000 Rs pour une suite avec service de majordome personnel et balcon. Les forfaits comprennent le Wi-Fi, les boissons, un crédit d’excursion à terre de 150 $ par personne, les pourboires, les taxes et les frais.

L’épisode de la réunion des AMIS a été diffusé le 27 mai dans le monde entier où les acteurs, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Mathew Perry et Matt LeBlanc ont soulagé les souvenirs de sa production il y a toutes ces années. Les acteurs ont également reconstitué quelques lignes de certaines scènes emblématiques et ont également parlé à l’ancre James Cordon.

