Un navire porté disparu transportant 200 migrants a peut-être été retrouvé près de Gran Canaria, selon les services de secours espagnols | Nouvelles du monde

Un bateau de pêche avec environ 200 migrants à bord, porté disparu depuis près de deux semaines, pourrait avoir été localisé au sud de Gran Canaria, ont indiqué des responsables espagnols.

L’équipage d’un avion de reconnaissance espagnol a repéré le navire lors d’une recherche en cours de trois bateaux disparus.

Le service de sauvetage maritime espagnol a déclaré qu’il était « possible » que l’un des navires portés disparus transportant les migrants ait été retrouvé.

Un navire de sauvetage était en route vers les lieux, ont ajouté des responsables.

« L’avion a trouvé un grand bateau avec quelque 200 personnes à bord, à 71 miles au sud de Gran Canaria », a déclaré un porte-parole du service maritime.

Le groupe d’aide aux migrants, Walking Borders, a déclaré dimanche que le bateau de pêche et deux autres bateaux – l’un transportant environ 65 personnes et l’autre avec entre 50 et 60 à bord – avaient disparu depuis environ deux semaines depuis qu’ils avaient quitté le Sénégal pour tenter de rejoindre l’Espagne. .

Helena Maleno, de Walking Borders, a déclaré lundi qu’il n’y avait eu aucune nouvelle information sur la localisation des trois navires.

L’état des migrants était inconnu.

Les trois bateaux sont partis fin juin du village de Kafountine dans le sud du Sénégal pour entamer un voyage de plus de 1 000 milles vers les îles Canaries.

La route migratoire atlantique, généralement empruntée par les migrants d’Afrique subsaharienne, est l’une des plus meurtrières au monde.

En 2022, au moins 559 personnes sont mortes lors de tentatives d’atteindre les îles Canaries, selon l’Organisation internationale pour les migrations de l’ONU.

Les données de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Frontex, montrent que 1 135 migrants sénégalais sont arrivés aux Canaries jusqu’à présent cette année.

Les Nations Unies ont déclaré le mois dernier jusqu’à 500 personnes étaient portées disparues après le chavirement d’un bateau de pêche surpeuplé transportant des migrants en mer Méditerranée.

Les responsables ont déclaré que 78 personnes étaient mortes après que le navire eut eu des difficultés et coulé à 45 milles au large des côtes grecques.