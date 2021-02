Un navire marchand secoué par une explosion dans le golfe d’Oman, selon un corps maritime britannique

Les opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni (UKMTO) ont signalé qu’un navire marchand avait été frappé par une explosion alors qu’il traversait le golfe d’Oman jeudi soir.

«Les enquêtes sont en cours. Le navire et l’équipage sont en sécurité, » a annoncé vendredi l’avis consultatif de l’UKMTO. L’organisation a déclaré que l’incident s’était produit jeudi à 20h40 GMT, mais elle n’a fourni aucun détail sur la cause de l’explosion.

L’organisation affirme que l’incident s’est produit à 44 milles marins au nord de Mascate, la capitale omanaise. « Il est conseillé aux navires qui transitent par la zone de faire preuve de prudence, » l’avis ajouté.

United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) a connaissance d’un rapport sur "d’une explosion sur un navire marchand non-IMSC dans le golfe d’Oman."

– #zerohedge https://t.co/zU9GatLjEj – ZeroedTweets (@zeroedtweets) 26 février 2021

Coalition Task Force Sentinel, la branche opérationnelle de l’International Maritime Security Construct (IMSC), une alliance militaire basée à Bahreïn dirigée par des commandants navals américains et britanniques dans le golfe Persique et le golfe d’Oman, a confirmé le rapport et a déclaré qu’elle surveillait la situation. .

Le groupe, qui comprend huit pays membres, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, mentionné l’explosion s’est produite sur un navire non IMSC qui continuerait à naviguer jusqu’à ce qu’il atteigne son prochain port d’escale.

Aussi sur rt.com Téhéran dénonce « l’acte de piraterie » de Washington pour avoir tenté de saisir une cargaison de pétrole « appartenant au secteur privé »

Alors que le golfe d’Oman a toujours été un foyer de piraterie, l’IMSC a insisté en janvier sur le fait que la menace pour les navires marchands restait faible. Cependant, des inquiétudes ont été soulevées dans la région au sens large et dans le golfe Persique à la suite de la saisie du pétrolier battant pavillon sud-coréen le Hankuk Chemi en décembre par les forces iraniennes juste au nord de la péninsule de Musandam en Oman.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!