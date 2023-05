Un navire immatriculé en Chine arrêté, soupçonné d’avoir pillé des épaves de navires de guerre britanniques | Nouvelles du monde

Un navire immatriculé en Chine a été arrêté en Malaisie, soupçonné d’avoir pillé l’épave de navires de guerre britanniques de la Seconde Guerre mondiale dans la mer de Chine méridionale.

L’agence maritime malaisienne a déclaré qu’un obus de canon avait été trouvé à bord du navire transporteur.

Les médias locaux ont rapporté que des opérateurs de sauvetage illégaux auraient ciblé le HMS Repulse et le HMS Prince of Wales – qui ont tous deux été coulés en 1941 par des torpilles japonaises.

Plus de 840 marins sont morts dans les attaques, les épaves étant désignées comme sépultures de guerre.

Les autorités ont été alertées le mois dernier lorsque des pêcheurs et des plongeurs ont repéré un navire étranger dans la région et ont arrêté dimanche le navire immatriculé à Fuzhou, en Chine, pour mouillage sans permis.

Selon l’agence maritime malaisienne, 32 membres d’équipage étaient à bord – 21 de Chine, 10 du Bangladesh et un de Malaisie.

Des responsables du Département du patrimoine national s’efforcent actuellement d’identifier l’obus de canon, qui serait lié à la saisie par la police de dizaines de pièces d’artillerie non explosées dans une casse privée à Johor, dans le sud de la Malaisie.

Le National Museum of the Royal Navy du Royaume-Uni a déclaré la semaine dernière qu’il était « affligé et préoccupé par le vandalisme apparent à des fins personnelles ».

Une photo publiée par l’agence maritime malaisienne montrait un porte-barge qui transportait une grande grue et des tas de métal rouillé.

Image:

Photo : AP



En savoir plus:

Remorqueurs libèrent le navire échoué dans le canal de Suez en Égypte – l’une des routes maritimes les plus fréquentées au monde

Un navire russe « espionne » autour de parcs éoliens au large des côtes britanniques dans un possible complot de sabotage

Des passagers de navires de croisière bloqués en mer pendant des jours après la découverte d’un » biofoul «

Le métal en question, connu sous le nom d’acier d’avant-guerre, est considéré comme précieux et pourrait être fondu pour être utilisé dans la fabrication.

Ce n’est pas la première fois que les deux navires de guerre coulés sont visés.

En 2015, le New Straits Times a déclaré que les chasseurs de trésors utilisaient des explosifs artisanaux pour faire exploser les lourdes plaques d’acier des navires, afin de pouvoir y accéder plus facilement.