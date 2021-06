Un navire heurte une énorme grue et l’envoie s’écraser sur des conteneurs de fret dans un port taïwanais

Cette année ne se passe pas très bien pour la technologie du transport de fret. Tout d’abord, le cargo coincé dans le canal de Suez a fait la une des journaux pendant plus d’une semaine, et maintenant, une grue de transport de marchandises s’est effondrée à Taïwan. Alors que l’incident précédent n’a pas causé beaucoup de dommages irréversibles, ce nouvel accident a fait beaucoup de mal aux ports taïwanais. PA a rapporté vendredi que le portique à conteneurs géant s’était écrasé au-dessus d’un port alors qu’un cargo l’avait renversé jeudi matin. Maintenant, une vidéo de l’ensemble de l’incident a fait surface en ligne.

Nouvelles de Taïwan a partagé la vidéo, soumise par un spectateur. L’accident s’est produit lorsqu’un cargo est entré en collision avec la grue autour du rivage. La grue a ensuite poussé une autre grue lourde, qui a basculé sur un tas de conteneurs d’expédition. L’accident s’est produit au parc à conteneurs Yang Ming Marine Transport Corp. au quai 70 du port de Kaohsiung. Le navire, OOCL Durban, pesant environ 86 000 tonnes appartenait à Orient Overseas (International) Ltd. (une compagnie maritime de Hong Kong).

Lorsque le navire est entré en collision avec un navire à l’arrêt, aucun dommage initial n’a été causé car le navire lui-même était vide. Cependant, il s’est ensuite écrasé sur la grue, provoquant une chaîne d’événements qui a entraîné une perte de 600 millions de dollars NT (environ 1,59,29,40,906 INR).

Voici la vidéo. On peut voir des gens courir pour se mettre à l’abri et dans des zones plus sûres alors que l’énorme grue s’écrase et écrase les conteneurs de fret.

De nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont utilisé cet accident pour faire des blagues. Un utilisateur a commenté : « Je ne peux qu’imaginer sa conversation avec le patron », tandis qu’un autre a déclaré : « Votre expédition a été retardée ».

Une chaîne YouTube a partagé une vidéo du même incident sous un angle différent. Ici, vous pouvez voir le navire se rapprocher progressivement du rivage jusqu’à ce qu’il heurte enfin le navire au rivage, faisant finalement tomber deux grues.

De nombreux utilisateurs ici ont exprimé leur inquiétude pour le bien-être des dockers autour de cette zone. Selon Nouvelles de Taïwan, un docker de 58 ans a été blessé. Il « a subi une lacération au bras droit ». Deux ingénieurs ont également été piégés à l’intérieur de la grue mais s’en sont sortis indemnes.

