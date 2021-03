M. Berdowski a déclaré que l’Ever Given, exploité par une société appelée Evergreen, était trop lourd pour les remorqueurs seuls, ajoutant que les récupérateurs pourraient avoir besoin d’extraire du carburant, de pomper l’eau des réservoirs de ballast et d’enlever certains des conteneurs pour alléger le navire. et donc plus facile à déplacer. Et le dragage peut nécessiter un équipement supplémentaire, a-t-il déclaré.

Des dizaines de navires chargés de pétrole et de marchandises destinés aux ports du monde entier sont bloqués dans le canal et, à chaque heure qui passe, le coût économique de la perturbation augmente de plus en plus.

