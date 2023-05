Un navire fantôme de la Nouvelle-Écosse disparaît de la mémoire – 150 ans après la disparition de son équipage

Un voilier de la Nouvelle-Écosse est au cœur d’un mystère vieux de 150 ans, qui s’éloigne de la conscience publique.

Au fil des ans, l’histoire du Mary Celeste et de son équipage malheureux a été racontée dans des livres, des documentaires, à la radio, à la télévision et au cinéma, mais on en parle peu en Nouvelle-Écosse.

Roger Marsters, conservateur de l’histoire marine du Musée de la Nouvelle-Écosse, dit que bien qu’il reçoive de nombreuses questions sur le Titanic, personne ne lui a posé de questions sur le Mary Celeste au cours de ses huit années au Musée maritime de l’Atlantique.

Mais il dit qu’il mérite de vivre dans la tradition en raison de la lumière qu’il jette sur la riche histoire maritime de la Nouvelle-Écosse.

« Il a ses racines en Nouvelle-Écosse, compte tenu de l’étendue de notre implication dans … l’économie maritime mondiale de la fin du 19e siècle », a-t-il déclaré.

« Le simple volume de notre implication dans la navigation à l’époque fait que ces coïncidences remarquables semblent un peu moins fortuites. C’est à bien des égards un indice de l’étendue de l’implication historique de la région avec la mer. »

Roger Marsters est conservateur du Musée maritime de l’Atlantique. (NSM)

En décembre 1872, le navire néo-écossais Dei Gratia découvrit le Mary Celeste, un autre brigantin construit en Nouvelle-Écosse, qui dérivait à plusieurs centaines de milles des Açores sans personne à bord.

Des spéculations dans les journaux et une histoire d’Arthur Conan Doyle en ont fait le navire fantôme le plus célèbre au monde.

Le navire, alors appelé l’Amazone, a été construit à Spencers Island en 1861 pendant les premières années de la Nouvelle-Écosse en tant que puissance de construction navale, selon Marsters.

Bien que l’ère de la voile touche déjà à sa fin, l’Amazone a été construit comme un brigantin, un navire à deux mâts.

« C’était un navire très polyvalent qui convenait bien aux types de métiers que les Néo-Écossais pratiquaient à l’époque », a déclaré Marsters.

Histoire troublée

Écrire sur le mystère dans la brochure de 1944 Dans le sillage de la Mary CelesteJames Franklin Briggs, le neveu du capitaine du navire, note que les années qui ont précédé 1872 n’ont pas toutes été claires pour naviguer vers l’Amazone.

Lors du voyage commercial inaugural du navire, peu de temps après son immatriculation à Parrsboro, en Nouvelle-Écosse, son capitaine — Robert McLellan d’Economy, en Nouvelle-Écosse — est tombé malade, forçant le navire à retourner au port. McLellan est décédé quelques jours plus tard.

Le navire a fait naufrage au moins une fois en 1867, a subi des réparations et a changé de mains deux fois avant d’être vendu à New York comme navire naufragé en 1868.

Le nouveau propriétaire entreprit des réparations coûteuses et immatricula le navire comme américain. Il a été rebaptisé Mary Celeste.

Le navire a été revendu 10 mois plus tard au capitaine James Winchester en 1869.

Winchester a apporté des modifications majeures au navire et en a vendu un tiers des actions au capitaine Benjamin Spooner Briggs.

Benjamin Spooner Briggs était capitaine du Mary Celeste lorsqu’il a quitté New York en décembre 1872. Briggs, sa femme et son enfant, et sept membres d’équipage n’ont jamais été retrouvés. (Domaine public)

Le Mary Celeste a quitté New York le 7 novembre à destination de Gênes, en Italie. Il était chargé de 1 700 barils d’alcool. Briggs était à la barre.

À bord se trouvaient également sa femme, Sarah, sa fille de deux ans, Sophia, sept membres d’équipage et un chat.

Ils n’ont jamais été revus.

Marsters a déclaré que c’était une pratique courante à l’époque pour les capitaines de navires d’emmener leur famille et leurs animaux de compagnie en voyage.

Découvert à la dérive

Le 4 décembre, le Dei Gratia naviguait vers Gibraltar depuis New York lorsqu’il a rencontré le Mary Celeste.

Le capitaine du Dei Gratia, David Reed Morehouse, a immédiatement reconnu le navire.

En montant à bord du Mary Celeste, ils ont découvert que le seul canot de sauvetage du navire avait disparu. Les voiles étaient en lambeaux.

Il y avait de l’eau dans la coque, mais le navire était toujours en état de naviguer et il y avait suffisamment de nourriture et d’eau. La cargaison était en grande partie intacte.

La dernière entrée dans le journal de bord le 24 novembre, avec une ébauche d’entrée faite le 25 novembre, ne faisait aucune mention de ce qui s’était passé.

Le Dei Gratia a remorqué le navire abandonné jusqu’à Gibraltar, où une audience de sauvetage a eu lieu.

Les spéculations allaient bon train

Morehouse et son équipage ont été absous des accusations selon lesquelles ils s’étaient livrés à un acte de piraterie, mais il n’a reçu qu’une petite partie de la valeur de sauvetage du navire.

Les journaux de l’époque étaient pleins de spéculations sur ce qui était arrivé aux personnes à bord.

Marsters dit que l’opinion contemporaine est que l’équipage a eu peur que les vapeurs d’alcool sur le navire ne s’enflamment et est temporairement monté à bord d’un canot de sauvetage qui s’est détaché.

Le Mary Celeste est revenu à la voile en 1873 mais était considéré comme maudit. Il a été délibérément détruit au large d’Haïti en 1885 dans ce qui a été déterminé comme un cas de fraude à l’assurance.

Lien avec Sherlock Holmes

Un peu plus d’une décennie plus tard, en 1884, Arthur Conan Doyle, l’homme qui allait créer Sherlock Holmes, a écrit une histoire qui a été publiée de manière anonyme dans le Cornhill Magazine. À l’époque, Doyle était un médecin de bord de 25 ans.

Dans Déclaration de J. Habakuk JephsonDoyle a écrit un récit fictif de première main d’un survivant du Mary Celeste.

L’histoire a changé de nombreux détails de l’incident réel, a ajouté une intrigue basée sur la race et a renommé le navire le Marie Celeste. Il était si populaire que même aujourd’hui, de nombreuses personnes utilisent le nom fictif pour désigner le vrai navire.

JoAnn Alberstadt, co-rédactrice en chef de la revue littéraire Canadian Holmes, a déclaré que l’intérêt de Doyle pour la Mary Celeste montre qu’entendre l’histoire l’a impressionné lorsqu’il était jeune garçon et qu’elle était toujours dans la conscience des Britanniques.

Alberstadt a déclaré que Doyle était si satisfait du succès de son histoire que cela a changé le cours de sa vie.

« L’histoire a beaucoup contribué à lancer sa carrière d’écrivain plutôt que de médecin, l’éloignant de la médecine qu’il a finalement cessé de pratiquer en tant que jeune homme pour devenir auteur à plein temps », a déclaré Alberstadt.

« c’est intéressant que cette histoire ait été publiée trois ans avant la première histoire de Sherlock Holmes de Conan Doyle, ce qui était Une étude en écarlate.

Un panneau accueille les gens dans la communauté rurale de Spencers Island. (Google Maps)

L’île de Spencer aujourd’hui

À Spencers Island aujourd’hui, il y a peu de rappels que c’est le lieu de naissance d’un navire qui a capté l’attention du monde.

Il y a un petit panneau peint avec une photo du navire accueillant les gens sur l’île de Spencers en tant que « Maison de la Mary Celeste » et un monument avec une plaque au bord de l’eau.

La plaque altérée porte un bref résumé de l’histoire du navire et de son lien avec la communauté.

« À proximité, le navire mystérieux le plus célèbre du monde, « Le Mary Celeste », un brigantin, a été construit et lancé en 1861″, indique-t-il.

Les étudiants de Dalhousie sous la direction de Roger Mullin ont travaillé à la création d’un centre Mary Celeste à Spencers Island à partir de 2007. (Fourni par Roger Mullin de l’Université Dalhousie)

Réplique grandeur nature

Laurie Currie, qui dirige une entreprise de voyages et dont la famille vit à Spencers Island depuis des générations, a déclaré qu’il avait toujours rêvé de faire construire une réplique du navire dans la communauté.

Il espérait à l’origine qu’une réplique à grande échelle pourrait être construite qui naviguerait autour du monde en racontant l’histoire de la Mary Celeste, mais a finalement réduit son idée à une réplique plus petite qui pourrait être utilisée localement à des fins pédagogiques.

Les rêves de Currie se sont rapprochés de la réalité après avoir rencontré Roger Mullin, professeur d’architecture à l’Université Dalhousie.

Pendant trois ans, à partir de 2007, une sorte de campus d’été a été mis en place à Spencers Island qui a créé un théâtre en plein air et un espace de performance, des salles de classe et un centre d’interprétation sur un terrain appartenant à Currie.

L’espace du théâtre comportait une paroi rocheuse qui suivait la forme et les dimensions de la Mary Celeste.

Selon Currie, l’intérêt de la communauté a diminué et le projet n’a pas obtenu de financement pour continuer.