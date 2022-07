Un navire de sauvetage obtient l’autorisation d’amener 438 migrants secourus en Italie

ROME (AP) – Le navire de sauvetage maritime d’une organisation humanitaire allemande naviguait vendredi vers le continent italien pour débarquer 438 migrants qui ont été secourus en mer Méditerranée au large de la Libye, où de nombreux passeurs sont basés.

Sea-Watch a déclaré que le navire devait atteindre le port de Tarente dans les Pouilles, la région qui forme le “talon” de la péninsule italienne, d’ici samedi.

L’organisme de bienfaisance a lancé un appel pendant plusieurs jours pour obtenir l’autorisation d’emmener les passagers en Italie, affirmant qu’ils étouffaient sous des températures atteignant 40 degrés Celsius (104 F). Les autorités italiennes ont donné leur accord jeudi soir.

“D’un côté, il y a du soulagement, de l’autre, de la consternation”, a tweeté Sea-Watch Italy. Avant le port d’arrivée, les migrants “font face à deux jours de voyage supplémentaires et à de nouvelles souffrances infligées à ceux qui ont assez souffert”.

Les passagers de Sea-Watch 3 comprennent des mineurs non accompagnés, a indiqué l’organisation. Une femme enceinte et un enfant brûlé accompagnés de membres de la famille immédiate ont déjà été évacués vers l’Italie. Un mélange de carburant déversé sur les navires de contrebandiers et d’eau de mer salée provoque parfois des brûlures.

Les contrebandiers ont lancé plusieurs bateaux, généralement en état de ne pas naviguer, vers l’Italie pendant une longue période de beau temps.

De nombreux migrants atteignent la petite île de Lampedusa au sud de la Sicile, soit après avoir débarqué des navires de sauvetage, soit sur des bateaux qui atteignent l’île sans être interceptés par le personnel des garde-côtes libyens ou italiens.

La plupart des migrants à destination de l’Europe espèrent rejoindre leur famille ou trouver du travail, mais beaucoup d’entre eux se voient refuser l’asile parce qu’ils ont fui la pauvreté et non la persécution ou la guerre.

Avec une forte augmentation des arrivées, le centre de migrants de Lampedusa abritait des centaines de personnes de plus que sa capacité, une situation assez fréquente en été.

Alors que des élections législatives anticipées en Italie sont prévues pour le 25 septembre, le chef de droite de la Ligue, Matteo Salvini, a fait une promesse de campagne d’adopter une ligne dure sur la migration si son parti arrive au pouvoir dans une alliance de centre-droit.

La ministre italienne de l’Intérieur, Luciana Lamorgese, a rencontré cette semaine à Rome le maire de Lampedusa. Elle s’est engagée à accélérer le transfert des migrants vers le continent italien ou vers la grande île de Sicile.

Des bateaux de la marine italienne, des garde-côtes et de la police des frontières ont été déployés à cette fin, ainsi qu’un ferry commercial, qui naviguera trois fois par semaine entre Lampedusa et la Sicile pour réduire l’encombrement au centre de migrants.

The Associated Press