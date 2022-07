Un navire de sauvetage obtient l’autorisation d’amener 438 migrants secourus en Italie

“D’un côté, il y a du soulagement, de l’autre, de la consternation”, a tweeté Sea-Watch Italy. Avant le port d’arrivée, les migrants “font face à deux jours de voyage supplémentaires et à de nouvelles souffrances infligées à ceux qui ont assez souffert”.

Les passagers de Sea-Watch 3 comprennent des mineurs non accompagnés, a indiqué l’organisation. Une femme enceinte et un enfant brûlé accompagnés de membres de la famille immédiate ont déjà été évacués vers l’Italie. Un mélange de carburant déversé sur les navires de contrebandiers et d’eau de mer salée provoque parfois des brûlures.