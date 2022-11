Un navire de sauvetage de migrants accoste dans un port français au milieu de la fracture italienne

TOULON, France (AP) – Un navire de sauvetage maritime a accosté vendredi dans un port du sud de la France transportant 230 migrants dont le sort a déclenché une querelle diplomatique entre la France et l’Italie, ainsi que la fureur des rivaux d’extrême droite du gouvernement français.

L’Ocean Viking a débarqué ses passagers au port de Toulon, où ils devaient subir des contrôles de santé et de sécurité dans une base militaire, a déclaré à la presse le préfet du Var, Evence Richard.

Les passagers en provenance d’Érythrée, d’Égypte, de Syrie, du Bangladesh, du Pakistan et d’autres pays comprennent 57 enfants, dont le plus jeune a 3 ans, et plus de 40 sont des mineurs non accompagnés, selon le groupe de secours européen SOS Méditerranée, qui exploite le navire.

Certaines des personnes à bord du navire ont été secourues en mer Méditerranée il y a trois semaines, a indiqué le groupe. Les garde-côtes français sont montés à bord de l’Ocean Viking jeudi pour aider quatre passagers qui avaient besoin de soins médicaux urgents à terre.

Le navire est devenu la cause d’une rupture entre la France et l’Italie après que le Premier ministre italien Giorgia Meloni a accordé à trois autres navires de sauvetage maritimes privés l’autorisation d’accoster en Italie, mais a refusé l’Ocean Viking, affirmant que la France le prendrait bien que le gouvernement français ne l’ait pas dit publiquement. .

La France a accepté jeudi d’offrir un port sûr au navire Ocean Viking. Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré que les passagers seraient finalement répartis entre la France et d’autres pays de l’Union européenne conformément à un mécanisme de “solidarité” approuvé en juin pour réduire la pression sur les pays de première ligne tels que la Grèce, l’Italie et l’Espagne.

Qualifiant la réponse de l’Italie « d’inacceptable » et « d’incompréhensible », Darmanin a également annoncé le retrait de la France de l’initiative volontaire de partage des demandeurs d’asile en raison du comportement du gouvernement italien. Il a déclaré que la France imposerait bientôt des contrôles aux frontières avec l’Italie alors que le différend diplomatique entre deux voisins autrement amis s’approfondit.

L’arrivée de l’Ocean Viking a relancé un débat politique furieux sur l’immigration en France. Les politiciens d’extrême droite ont déclenché un déluge de critiques contre le président Emmanuel Macron et ce qu’ils ont décrit comme la politique d’immigration à bras ouverts de son gouvernement.

“Ça suffit”, a déclaré Jordan Bardella, membre d’extrême droite au Parlement européen et président du Rassemblement national, le plus grand parti d’opposition au Parlement français.

Il a fustigé le gouvernement de Macron pour avoir accepté d’accueillir le navire de migrants pour des raisons humanitaires, alléguant que cette décision représentait les politiques d’immigration “hors de contrôle” du gouvernement.

“L’immigration en France n’est pas un droit inconditionnel”, a déclaré Bardella. “Les Français veulent une position beaucoup plus dure contre la migration.”

Surk a rapporté de Nice, France.

Daniel Cole et Barbara Surk, Associated Press