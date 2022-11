Un navire de recherche polaire britannique effectuera son deuxième voyage en Antarctique

Le RRS Sir David Attenborough, présenté comme l’un des navires de recherche polaire les plus avancés au monde, a achevé son voyage inaugural en novembre 2021. Il devrait repartir dimanche du port de Harwich, dans l’est de l’Angleterre, transportant environ 45 membres d’équipage et scientifiques.

Les plans prévoient que le navire atteigne la station de recherche de Rothera, sur la péninsule antarctique, d’ici Noël et passe environ six mois en Antarctique. En plus de livrer de la nourriture, de l’équipement et du carburant aux stations de recherche du British Antarctic Survey, la mission appelle à effectuer des essais d’équipements scientifiques polaires et à collecter des données pour comprendre comment le changement climatique affecte la région et au-delà.