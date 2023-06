Un navire de migrants coule au large de la Grèce, des dizaines de morts et des centaines de disparus

Au port de Kalamata, environ 70 survivants épuisés se sont couchés dans des sacs de couchage et des couvertures fournis par les sauveteurs dans un grand entrepôt, tandis que les ambulanciers ont installé des tentes à l’extérieur pour toute personne ayant besoin de premiers soins. Katerina Tsata, responsable d’un groupe de volontaires de la Croix-Rouge à Kalamata, a déclaré que les migrants avaient également reçu un soutien psychologique. Les ambulanciers transportent un survivant blessé d’un naufrage vers une ambulance au port de Kalamata. Crédit: PA « Ils ont subi un coup très dur, à la fois physique et mental », a-t-elle déclaré. Le volontaire de sauvetage Constantinos Vlachonikolos a déclaré que presque tous les survivants étaient des hommes.

« Ils étaient très usés. Comment pourraient-ils ne pas l’être ? il a dit. Les sauveteurs ont déclaré que de nombreuses personnes retirées de l’eau ne savaient pas nager et s’agrippaient à des débris. La garde côtière a déclaré qu’aucun n’avait de gilet de sauvetage. Les garde-côtes grecs ont déclaré que 79 corps avaient été retrouvés jusqu’à présent. Les survivants comprenaient 30 personnes d’Egypte, 10 du Pakistan, 35 de Syrie et deux Palestiniens, a indiqué l’agence. Chargement Le bateau à destination de l’Italie aurait quitté la région de Tobrouk, dans l’est de la Libye, un pays plongé dans le chaos à la suite d’un soulèvement soutenu par l’OTAN qui a renversé et tué l’autocrate de longue date Mouammar Kadhafi en 2011. Les trafiquants d’êtres humains ont profité de l’instabilité et ont fait de la Libye l’un des principaux points de départ des personnes qui tentent d’atteindre l’Europe sur des bateaux de contrebandiers. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a tweeté qu’elle était « profondément attristée par la nouvelle du naufrage… et des nombreux décès signalés ».

La route de l’Afrique du Nord à l’Italie en passant par la Méditerranée centrale est la plus meurtrière au monde, selon l’agence onusienne des migrations, connue sous le nom d’OIM, qui y a enregistré plus de 17 000 morts et disparitions depuis 2014. Chargement Les passeurs utilisent des bateaux qui ne sont pas en état de naviguer et y entassent autant de migrants que possible – parfois dans des cales verrouillées – pour des trajets qui peuvent prendre des jours. Ils se dirigent vers l’Italie, qui se trouve directement de l’autre côté de la Méditerranée depuis la Libye et la Tunisie, et beaucoup plus proche que la Grèce des pays d’Europe occidentale que la plupart des migrants espèrent éventuellement atteindre. En février, au moins 94 personnes sont mortes lorsqu’un bateau en bois en provenance de Turquie a coulé au large de Cutro, dans le sud de l’Italie, dans le pire naufrage méditerranéen jusqu’à présent cette année. Les garde-côtes italiens ont d’abord alerté les autorités grecques et l’agence de protection des frontières de l’Union européenne, Frontex, sur l’approche d’un navire mardi.

L’OIM a déclaré que les premiers rapports suggéraient que jusqu’à 400 personnes étaient à bord. Un réseau d’activistes a déclaré avoir reçu un appel de détresse d’un bateau dans la même zone dont les passagers ont déclaré qu’il transportait 750 personnes – mais il n’était pas clair si c’était le navire qui avait coulé. Après cette première alerte, des avions Frontex et deux navires marchands ont repéré le bateau se dirigeant vers le nord à grande vitesse, selon les garde-côtes grecs, et d’autres avions et navires ont été envoyés dans la région. Mais les appels répétés au navire offrant de l’aide ont été refusés, a indiqué la garde côtière dans un communiqué. « Dans l’après-midi, un navire marchand s’est approché du navire et lui a fourni de la nourriture et des fournitures, tandis que les (passagers) ont refusé toute assistance supplémentaire », a déclaré la garde côtière. Un deuxième navire marchand a ensuite proposé des fournitures et une assistance supplémentaires, qui ont été refusées, a ajouté l’agence. Dans la soirée, un patrouilleur des garde-côtes a atteint le navire « et a confirmé la présence d’un grand nombre de migrants sur le pont », indique le communiqué. « Mais ils ont refusé toute aide et ont dit qu’ils voulaient continuer en Italie. »