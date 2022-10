Un navire de la Royal Navy incendie un bateau de contrebandiers transportant 24 millions de livres sterling de cocaïne dans les Caraïbes | Nouvelles du Royaume-Uni

Un navire de la Royal Navy s’est arrêté et a incendié un bateau pris en contrebande de 24 millions de livres sterling de cocaïne dans les Caraïbes.

Le HMS Medway a poursuivi le bateau après qu’il ait été repéré près du République Dominicaineaux côtés d’un détachement d’application de la loi de la Garde côtière américaine et d’un avion d’accompagnement.

On pense que le bateau venait d’Amérique du Sud, empruntant une route de trafic de drogue bien connue.

La contrebande saisie du buste de drogue du HMS Medway. Image : MOD



Une fois arrêté, les agents sont montés à bord du bateau et ont trouvé plusieurs gros paquets de drogue pesant plus de 400 kg.

Trois membres d’équipage du bateau ont été arrêtés.

Le bateau a ensuite été détruit – un moyen d’empêcher qu’il ne soit utilisé pour transporter plus de drogue et aussi un moyen de pratique pour l’équipe d’artillerie de Medway.

Le navire coulé par les systèmes d’armes du HMS Medway. Image : MOD



Le commandant Chris Hollingworth du HMS Medway a déclaré : “Toutes les personnes impliquées ont démontré leur professionnalisme au cours d’une poursuite difficile.

“Ce sera peut-être le premier, mais nous allons nous assurer que ce ne sera pas le dernier, et je parle au nom de tout le monde ici en disant que cela a galvanisé notre détermination à réussir.

Le bateau de la drogue est englouti par les flammes. Image : MOD



“Ensemble avec nos partenaires à bord de Medway et dans le ciel au-dessus de nous, nous sommes en mesure de percer un trou dans la chaîne d’approvisionnement et de perturber le mouvement de ces drogues nocives avant qu’elles n’aient la chance de nuire aux gens ici et à l’étranger”, dit le Capf Hollingworth.

“Je suis exceptionnellement fier de l’effort collectif de l’équipage de mon navire et de nos collègues de la Garde côtière américaine pour leur attitude proactive et leur engagement total dans la tâche.”