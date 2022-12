Un navire de la marine thaïlandaise coule, sauvetage en cours pour les marins dans l’eau

BANGKOK –

Un navire de la marine thaïlandaise a coulé dans le golfe de Thaïlande et des navires et des hélicoptères travaillaient lundi pour sauver des marins de l’eau.

En milieu de matinée, 75 marins avaient été secourus et 31 étaient toujours à l’eau, a indiqué la marine.

Des vents violents ont soufflé de l’eau de mer sur la corvette HTMS Sukhothai et ont assommé son système électrique dimanche soir. La Royal Thai Navy a dépêché trois frégates et deux hélicoptères avec des machines de pompage mobiles pour tenter d’aider le navire désemparé en évacuant l’eau de mer, mais elle n’a pas pu le faire en raison des vents violents.

La perte de puissance a permis à plus d’eau de mer de s’écouler dans le navire, le faisant gîter et couler.

Cela s’est produit alors que le navire de guerre patrouillait en mer à 32 kilomètres (20 miles) de la jetée du district de Bangsaphan dans la province de Prachuap Khiri Khan.

Alors que le nord et le centre de la Thaïlande connaissent leurs températures les plus froides de l’année, l’extrême sud de la Thaïlande a connu des tempêtes et des inondations ces derniers jours. Les navires ont été avertis de rester à terre.