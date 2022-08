Un navire de la marine chinoise accoste au Sri Lanka malgré la pression indienne et américaine

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Le Yuan Wang 5 est arrivé avant 8 heures du matin mardi et y restera trois jours, selon le Hambantota International Port Group. Le navire, qui aurait transporté 2 000 marins, a été accueilli lors d’une cérémonie traditionnelle sri-lankaise en présence de l’ambassadeur chinois Qi Zhenhong et de législateurs sri-lankais. Des images de l’événement ont montré les dignitaires assis sur un tapis rouge devant le navire chinois amarré tandis que son équipage tenait une énorme banderole rouge le long d’un pont qui disait : “Bonjour Sri Lanka, vive l’amitié Sri Lanka – Chine”.

COLOMBO, Sri Lanka – Un navire de la marine chinoise au centre d’une querelle diplomatique a accosté mardi dans un port du sud du Sri Lanka, marquant un petit triomphe pour Pékin sur l’Inde et les États-Unis.

Des responsables indiens et américains avaient fait part de leurs inquiétudes quant à l’optique politique d’un navire de la marine chinoise amarré au port de Hambantota, que le gouvernement sri-lankais a loué à la société d’État China Merchant Port Holdings Co. en 2017 après que le Sri Lanka n’a pas remboursé ses dettes envers la Chine. . Le transfert du port a été condamné par les États-Unis comme un excellent exemple des pratiques de prêt nuisibles de la Chine et de son influence croissante sur la nation insulaire – des allégations que la Chine a niées avec véhémence.