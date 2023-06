Un navire de la Garde côtière américaine a traversé le détroit de Taiwan un jour après la visite de Blinken en Chine

Un navire des garde-côtes américains a traversé le détroit de Taïwan un jour après que le secrétaire d’État américain Antony Blinken a effectué un voyage à Pékin au cours duquel il a rencontré le dirigeant chinois Xi Jinping, dans un geste que les autorités chinoises ont qualifié de « battage public ».

Le coupeur Stratton des garde-côtes américains a effectué un « transit de routine dans le détroit de Taiwan » le 20 juin dans des eaux où « les libertés de navigation et de survol en haute mer s’appliquent conformément au droit international », a déclaré jeudi la 7e flotte de la marine américaine dans un communiqué.

« Le navire a transité par un couloir dans le détroit qui se trouve au-delà de la mer territoriale de tout État côtier », a-t-il ajouté.

La Chine soutient souvent que le détroit, qui sépare Taiwan et la Chine continentale, fait partie de sa zone économique exclusive, tandis que les États-Unis et leurs alliés naviguent et survolent régulièrement le passage pour souligner leur affirmation selon laquelle les eaux sont internationales.

« Le transit de Stratton par le détroit de Taiwan démontre l’engagement des États-Unis en faveur d’un Indo-Pacifique libre et ouvert. L’armée américaine vole, navigue et opère partout où le droit international le permet », indique le communiqué de la Marine.

UN EXPERT MILITAIRE AMÉRICAIN MISE EN GARDE SUR LA MANŒUVRE « AGRESSIVE » DE LA CHINE : « TRÈS RISQUÉE »

Le ministère de la Défense nationale de Taïwan a déclaré que le navire avait traversé le détroit du sud au nord et que l’armée avait surveillé les eaux et l’espace aérien environnants et avait conclu que la situation était « normale ».

Les garde-côtes chinois ont décrit le transit du Stratton à travers le détroit de Taiwan comme un « battage médiatique public » et ont déclaré que les navires des garde-côtes chinois avaient suivi le navire tout le long du trajet.

« Les garde-côtes chinois renforceront l’application des lois de patrouille dans les eaux sous juridiction chinoise et protégeront résolument la souveraineté, la sécurité et les droits et intérêts maritimes nationaux », a déclaré un communiqué des garde-côtes chinois.

La Chine a intensifié ses activités militaires autour de Taïwan au cours des derniers mois dans un contexte de détérioration des relations américano-chinoises, Taïwan signalant presque quotidiennement des activités militaires chinoises dans le détroit.

La Chine revendique Taiwan comme son propre territoire à placer sous son contrôle par la force si nécessaire et envoie régulièrement des navires et des avions de guerre dans l’espace aérien et les eaux proches de l’île.

Plus tôt ce mois-ci, l’armée américaine a publié une vidéo de ce qu’elle a qualifié de manœuvre chinoise « dangereuse » dans le détroit de Taiwan, dans laquelle un navire de la marine chinoise a brusquement traversé la trajectoire d’un destroyer américain effectuant un transit de « liberté de navigation », forçant le Navire américain à ralentir pour éviter une collision.