Un navire de guerre thaïlandais chavire dans une mer agitée, faisant des dizaines de disparus

Des navires et des hélicoptères de la marine thaïlandaise recherchaient lundi plus de deux douzaines de marins toujours portés disparus depuis plus de 12 heures après qu’un navire de guerre a coulé dans une mer agitée pendant la nuit dans le golfe de Thaïlande.

A midi, 75 marins de la corvette HTMS Sukhothai avaient été secourus et 31 étaient toujours à l’eau, a indiqué la marine. Les hautes vagues qui ont causé l’accident s’étaient atténuées depuis le naufrage de dimanche soir, mais étaient encore suffisamment hautes pour mettre en danger les petits bateaux, a annoncé la marine.

Un membre d’équipage secouru interrogé par la télévision thaïlandaise PBS a déclaré qu’il avait dû flotter dans la mer pendant trois heures avant d’être secouru. Il a déclaré que le navire avait été secoué par des vagues de trois mètres de haut alors qu’il coulait dimanche soir, compliquant les efforts de sauvetage.

“Les vagues sont encore hautes et nous ne pouvons pas les rechercher à partir de la ligne horizontale. Nous devons piloter les hélicoptères et les rechercher à vol d’oiseau à la place”, a déclaré le porte-parole de la marine Adm. Pokkrong Monthatphalin à Thai PBS.

Des vents violents ont soufflé de l’eau de mer sur le HTMS Sukhothai et ont assommé son système électrique dimanche soir, rendant difficile le contrôle du navire. La marine a dépêché trois frégates et deux hélicoptères avec des machines de pompage mobiles pour tenter d’aider le navire désemparé en évacuant l’eau de mer, mais elle n’a pas pu le faire en raison des vents violents.

Les navires avertis de rester à terre

La perte de puissance a permis à plus d’eau de mer de s’écouler dans le navire, le faisant gîter et couler.

Le navire de guerre patrouillait en mer à 32 kilomètres de l’embarcadère du district de Bangsaphan dans la province de Prachuap Khiri Khan. Pokkrong a déclaré que le navire effectuait sa patrouille régulière pour aider les bateaux de pêche ayant besoin d’aide.

“Notre priorité absolue est maintenant de sauver tous les marins. Nous prévoyons de récupérer le navire plus tard”, a-t-il déclaré. Les recherches étaient menées dans une zone de 16 kilomètres carrés autour du lieu du naufrage.

Alors que le nord et le centre de la Thaïlande connaissent leurs températures les plus froides de l’année, l’extrême sud de la Thaïlande a connu des tempêtes et des inondations ces derniers jours. Les navires ont été avertis de rester à terre.