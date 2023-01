Un navire de guerre russe navigue dans l’ouest de l’Atlantique pour effectuer un exercice

Dans un geste inhabituel, le ministère russe de la Défense a annoncé que l’un de ses navires de guerre les plus récents, l’amiral Gorshkov, avait testé les capacités de frappe d’un missile hypersonique Zircon lors d’un exercice virtuel.

Mercredi, le commandant du navire, Igor Krokhmal, a déclaré dans une vidéo que l’équipage s’était entraîné à “lancer une frappe de missile contre une cible de surface ennemie”.

Le Zircon est une arme à longue portée qui peut soi-disant parcourir plus de cinq fois la vitesse du son et toucher des cibles dans un rayon de 900 kilomètres.

David Perry, président du Global Affairs Institute, affirme que cette nouvelle arme dans l’arsenal russe est plus difficile à défendre.

« Les Russes ont modernisé leurs missiles et les ont rendus plus efficaces. [The Zircon] peuvent se déplacer beaucoup plus rapidement que les missiles précédents, ce qui les rend plus difficiles à intercepter. Certains d’entre eux sont manœuvrables en plein vol », a-t-il déclaré à CTV National News.

Perry a déclaré que ce test pourrait être en partie une “signalisation russe”, conçue pour attirer l’attention.

“Je m’attends à beaucoup de regards dessus.”

US NORTHERN COMMAND ‘VIGILANT’ ET ‘READY’

L’annonce du lancement de missiles simulés par ordinateur à bord de l’amiral Gorshkov est intervenue alors que des applications de suivi naval montraient la frégate dans l’ouest de l’océan Atlantique, près des Bermudes.

“Le US Northern Command est au courant et surveille la présence du navire de la marine russe dans l’océan Atlantique”, a déclaré le colonel Elizabeth Mathias, directrice des affaires publiques du NORAD dans un e-mail à CTV National News. “Ce type d’activité n’est pas nouveau pour la Russie, nous restons vigilants, prêts et capables de contrer toute menace qui risque de déstabiliser cette région et cet hémisphère pacifiques.”

Le vice-amiral à la retraite Mark Norman, ancien commandant de la Marine royale canadienne, affirme que la surveillance serait un effort coordonné entre les alliés de l’OTAN et comprendrait probablement le suivi par satellite depuis l’espace et par des avions de patrouille à longue portée, ainsi que la filature par d’autres navires de surface.

Norman dit que c’est probablement plus de la propagande que de la provocation. Que les Russes veulent envoyer un message fort tant au niveau national qu’international à l’approche du premier anniversaire de leur guerre contre l’Ukraine.

“C’est le Kremlin qui essaie d’attirer l’attention et de démontrer potentiellement à la fois à l’Occident et potentiellement à son propre peuple, qu’il a une marine forte et capable et qu’il peut aller où il veut et faire tout ce qu’il veut faire”, a déclaré Norman. CTV National News, soulignant que les marines du monde entier participent à des simulations d’engagements sans les annoncer publiquement.

« Ce n’est pas une menace. Cela fait partie d’un jeu d’échecs incroyablement dynamique », a-t-il déclaré.

DÉVIATIONS RUSSES ET PARTENAIRES NAVAUX

Le navire de guerre russe devrait participer à des exercices navals avec la Chine et l’Afrique du Sud en février. Norman dit qu’il est surpris que l’Afrique du Sud se joigne à ces exercices militaires au large des côtes africaines, et que cela montre au monde que la Russie n’est pas aussi isolée que certains pourraient le penser.

« C’est l’occasion pour eux de montrer qu’ils ont des amis. Et d’un point de vue occidental, c’est préoccupant parce que la Chine et la Russie représentent ensemble de formidables préoccupations pour notre mode de vie et nos intérêts », a déclaré Norman.

Sam LaGrone, rédacteur en chef de la publication USNI News de l’US Naval Institute, a déclaré que dans l’océan Atlantique, les Russes montrent généralement leur force sous l’eau avec leur flotte de sous-marins nucléaires qui peuvent “frapper 70% des capitales européennes”.

Il est inhabituel qu’un navire de surface russe s’aventure si loin à l’ouest. LaGrone pense que Vladmir Poutine utilise le voyage de l’amiral Gorshkov pour détourner l’attention des pertes navales de la Russie en mer Noire depuis son attaque contre l’Ukraine.

La perte la plus médiatisée a été le naufrage du Moskva, un croiseur lance-missiles que les forces ukrainiennes prétendaient avoir touché par des tirs de missiles.

“Leur puissance navale dans la mer Noire a été émoussée”, a déclaré LaGrone à CTV National News. « En général, ils atteignent les limites de ce qu’ils peuvent faire en tant que force navale. La plupart de leurs navires de surface sont vieux.

LaGrone dit qu’un vieux dicton russe à propos de leur armée est vrai pour sa marine.

“La Russie avait une grande armée moderne, mais la partie qui est moderne n’est pas très grande et la partie qui est grande n’est pas très moderne.”

NAVIRE DE GUERRE CANADIEN EN DIRECTION DE LA BALTIQUE

Jeudi, la ministre de la Défense Anita Anand a déclaré que le Canada surveillait les activités dans l’ouest de l’océan Atlantique et que des navires canadiens étaient envoyés dans la région de la Baltique pour soutenir l’Ukraine.

Le NCSM Fredericton et le NCSM Montréal participent actuellement à des exercices militaires au large de Halifax, avec le porte-conteneurs MV Asterix.

Une fois les exercices terminés, le NCSM Fredericton naviguera vers la mer Méditerranée pour participer à l’opération Reassurance. Dans le cadre des engagements de l’OTAN, 250 membres d’équipage à bord du Fredericton et un détachement de CH-148 Cyclone aideront à suivre l’activité russe dans la région aux côtés de navires français, italiens et américains.



Avec un fichier de CNN