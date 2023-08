Un navire de guerre russe gravement endommagé lors d’une frappe de drone naval ukrainien sur une base de la mer Noire

Un navire de guerre russe a été gravement endommagé lors d’une attaque nocturne de drones navals ukrainiens contre la base navale russe de la mer Noire à Novorossiysk, la première fois que la marine ukrainienne a projeté sa puissance aussi loin des côtes du pays.

Le port, qui gère 2% de l’approvisionnement mondial en pétrole et exporte également des céréales, a temporairement interrompu le mouvement des navires civils avant de reprendre ses activités normales, selon le Caspian Pipeline Consortium qui y exploite un terminal pétrolier.

Le ministère russe de la Défense a déclaré qu’une attaque ukrainienne par deux drones marins avait été repoussée dans les eaux à l’extérieur de la base et que les drones avaient été détruits. Il n’a fait aucune mention de dommages dans sa courte déclaration.

Une source du renseignement ukrainien a déclaré que l’Olenegorsky Gornyak, un navire de débarquement de la marine russe avec environ 100 militaires russes à bord, avait été touché par un drone marin transportant 450 kilogrammes de TNT.

« À la suite de l’attaque, l’Olenegorsky Gornyak a subi une grave brèche et ne peut actuellement pas mener ses missions de combat », a déclaré la source à Reuters, ajoutant que l’opération avait été menée par les services de sécurité ukrainiens et la marine. « Toutes les déclarations russes sur une ‘attaque repoussée’ sont fausses. »

Démonstration de la portée de l’Ukraine

Des séquences vidéo vérifiées par Reuters ont montré que l’Olenegorsky Gornyak était remorqué jusqu’au rivage par un remorqueur, gisant fortement à bâbord.

Cette photo satellite de Planet Labs PBC semble montrer le navire de débarquement russe endommagé Olenegorsky Gornyak qui fuit du pétrole alors qu’il était amarré à Novorossiysk, en Russie, vendredi. (Planet Labs PBC/Associated Press)

Andriy Ryzhenko, capitaine à la retraite de la marine ukrainienne et consultant naval, a estimé que les drones marins avaient parcouru 740 kilomètres depuis leur zone de lancement probable jusqu’à Novorossiysk, ce qui équivaudrait à une augmentation significative de leur portée.

« C’était la première fois (…) que la marine ukrainienne projetait de la puissance si loin », a-t-il dit.

Une source connaissant les opérations du port a déclaré qu’un grand navire de la marine russe avait dû être remorqué à terre car il ne pouvait pas se déplacer par ses propres moyens après avoir été endommagé.

La source, qui n’a pas nommé le navire, a déclaré que des chargements de pétrole et de céréales avaient toujours lieu au port, qui a repris ses activités normales quelques heures après l’attaque.

« Un autre navire russe vacille »

L’Ukraine a fait référence à Olenegorsky Gornyak sans revendiquer directement la responsabilité de l’attaque.

Le président russe Vladimir Poutine est vu présider une réunion avec des membres du Conseil de sécurité, par liaison vidéo, au Kremlin à Moscou vendredi. Le Kremlin a renvoyé des questions sur l’attaque de la base navale russe au ministère de la Défense, qui n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. (Spoutnik/Aleksey Babushkin/Kremlin/Reuters)

« Nous avons des informations ouvertes selon lesquelles il est effectivement endommagé », a déclaré Natalia Humeniuk, porte-parole du commandement militaire du sud. « il est absolument légal de détruire le potentiel de l’ennemi en temps de guerre. »

Le Kremlin a renvoyé les questions au ministère de la Défense, qui n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

La source ukrainienne a partagé une vidéo granuleuse qui semblait avoir été tournée du haut d’un drone maritime qui navigue jusqu’au côté d’un grand navire avant que la vidéo ne se coupe brusquement et ne se transforme en pixels.

« Un autre navire russe vacille, sapant la réputation de sécurité de l’agresseur dans les eaux de la mer Noire », a déclaré le ministère ukrainien des Affaires étrangères sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, ajoutant qu’un de ses compartiments avait été inondé.

Andrei Kravchenko, un responsable de la ville de Novorossiysk, a déclaré sur l’application Telegram que l’Olenegorsky Gornyak était l’un des deux navires qui avaient « réagi instantanément » pour repousser l’attaque ukrainienne.

Explosions, coups de feu entendus près de Novorossiysk

Les utilisateurs russes des médias sociaux ont rapporté avoir entendu des explosions et des coups de feu près de Novorossiysk vendredi matin.

REGARDER | Évaluation des progrès de la contre-offensive ukrainienne : L’Ukraine intensifie sa contre-offensive contre la Russie Les soldats ukrainiens pénètrent dans trois zones contrôlées par la Russie, bien que la contre-offensive ait été plus lente que prévu en raison des mines et des multiples lignes de défense russes.

« Ce soir, les forces armées ukrainiennes ont tenté d’attaquer la base navale de Novorossiysk avec deux bateaux sans pilote », a indiqué le ministère de la Défense dans son communiqué.

« Au cours de la lutte contre l’attaque, les bateaux sans pilote ont été visuellement détectés et détruits par le feu des armes standard des navires russes gardant les eaux extérieures de la base navale. »

Le Caspian Pipeline Consortium, qui charge du pétrole sur des pétroliers à Novorossiysk, a déclaré que ses installations n’avaient pas été endommagées et que les chargements de pétrole se poursuivaient sur des pétroliers déjà amarrés.

Le port est l’un des plus grands de la mer Noire et un terminal majeur pour l’exportation de pétrole et de produits pétroliers. Le Caspian Pipeline Consortium est le principal exportateur de pétrole brut kazakh.

Les exportations de pétrole russe et kazakh de Novorossiysk s’élèvent en moyenne à environ 1,8 million de barils par jour, soit environ 2 % de l’approvisionnement mondial en pétrole.

Sous-marins précédemment déplacés

Le service de renseignement militaire britannique a déclaré en septembre dernier que la flotte russe de la mer Noire avait déplacé certains sous-marins du port de Crimée de Sébastopol à Novorossiysk, probablement en raison de la menace accrue de frappes ukrainiennes à longue portée.

Le capitaine à la retraite de la marine ukrainienne Ryzhenko a déclaré que la vidéo du drone suggérait que le navire russe avait été pris par surprise.

« Les fenêtres ouvertes étaient visibles avec les lumières allumées à l’intérieur. Aucun marin sur le pont supérieur (ne cherchait) une menace possible. Ce drone vient de frapper au milieu et a causé des dommages importants à ce navire », a-t-il déclaré.

« C’est un signal assez sérieux pour la Russie que d’autres attaques peuvent être menées et pour eux, il sera dangereux de garder des navires même à Novorossiysk. »

Les tensions dans et près de la mer Noire se sont intensifiées depuis que la Russie s’est retirée le mois dernier d’un accord permettant l’exportation en toute sécurité de céréales depuis les ports ukrainiens. Des drones et des missiles russes ont depuis frappé à plusieurs reprises des installations portuaires et des silos à grains ukrainiens sur ou à proximité de la mer Noire.

L’Ukraine a coulé le vaisseau amiral de la Russie, le croiseur Moskva, en avril 2022 et a déclaré en juin de l’année dernière qu’elle avait heurté un remorqueur de la marine russe avec des missiles anti-navires fournis par l’Occident.

La source ukrainienne n’a pas mentionné d’autres attaques contre des navires de guerre, mais a déclaré que le coup de vendredi était le dernier d’une série d’opérations réussies par le service de sécurité, y compris des opérations de sabotage sur le pont russe vers la Crimée occupée l’année dernière et le mois dernier.

Le ministère russe de la Défense a déclaré vendredi que ses forces avaient également repoussé une tentative d’attaque ukrainienne contre la Crimée, qu’elle avait annexée à l’Ukraine en 2014, en utilisant au moins 13 drones de type avion. Il a dit qu’il n’y avait pas eu de victimes ni de dégâts.