Un navire de guerre russe armé de missiles hypersoniques participera à des exercices avec la Chine et l’Afrique du Sud

Un navire de guerre russe armé d’armes de croisière hypersoniques de nouvelle génération participera à des exercices conjoints avec les marines chinoise et sud-africaine en février, a annoncé lundi l’agence d’Etat russe TASS.

C’était la première mention officielle de la participation de la frégate “l’amiral de la flotte de l’Union soviétique Gorshkov”, qui est armée de missiles Zircon.

Les missiles volent à neuf fois la vitesse du son, avec une portée de plus de 1 000 km (620 miles), selon la Russie. Ils forment la pièce maîtresse de son arsenal hypersonique, avec le véhicule de glisse Avangard qui est entré en service de combat en 2019.

L’agence a déclaré, citant une source de défense non identifiée :

“L’amiral Gorshkov” … se rendra au point d’appui logistique à Tartous en Syrie, puis participera à des exercices navals conjoints avec les marines chinoise et sud-africaine.

Jeudi, la Force de défense nationale sud-africaine a déclaré que les exercices, qui se dérouleront du 17 au 27 février près de la ville portuaire de Durban et de Richards Bay, visent “à renforcer les relations déjà florissantes entre l’Afrique du Sud, la Russie et la Chine”.

L’exercice sera le deuxième impliquant les trois pays en Afrique du Sud, après un exercice en 2019, a ajouté la force de défense dans son communiqué.

Le “Gorshkov” a organisé des exercices en mer de Norvège ce mois-ci après que le président Vladimir Poutine l’a envoyé dans l’océan Atlantique pour signaler à l’Occident que la Russie ne reculerait pas devant la guerre en Ukraine.

La Russie considère les armes comme un moyen de percer les défenses antimissiles américaines de plus en plus sophistiquées qui, selon Poutine, pourraient un jour abattre ses missiles nucléaires.

La Chine, la Russie et les États-Unis sont dans une course pour développer des armes hypersoniques, considérées comme un moyen de prendre l’avantage sur tout adversaire en raison de leur vitesse, supérieure à cinq fois celle du son et parce qu’elles sont plus difficiles à détecter.