Un navire de guerre français soigne des enfants palestiniens blessés – POLITICO

Appuyez sur play pour écouter cet article Exprimé par l’intelligence artificielle.

À BORD DU PORTE-HÉLICOPTÈRES FRANÇAIS DIXMUDE — Yazan, 13 ans, jouait au football devant sa maison à Rafah lorsqu’il a été touché par un éclat d’obus provenant d’une frappe aérienne israélienne juste avant le cessez-le-feu de novembre, l’assommant. Blessé au pied, il a été transporté d’urgence d’un hôpital à un autre à Khan Younis, au sud de Gaza.

“Je suis allé dans trois hôpitaux mais ils n’ont pas pu arrêter l’hémorragie”, a déclaré Yazan – POLITICO identifie Yazan par son prénom uniquement – ​​qui portait un sweat à capuche vert vif et était assis dans un fauteuil roulant avec un gros plâtre au pied. Alors qu’Israël limite les fournitures médicales et l’aide aux hôpitaux à peine fonctionnels de Gaza, dans le cadre de sa guerre contre le Hamas, ses blessures se sont aggravées.

Dans le service hospitalier du Dixmude, un porte-hélicoptère français devenu navire-hôpital envoyé en novembre pour aider les hôpitaux surchargés de Gaza, il y a un tableau blanc avec l’âge et les blessures des patients entrants. Fille de 2 ans, blessée au crâne, infectée. Un garçon de 4 ans brûle au front.

La moitié des patients traités à bord du navire sont des enfants.

Seul un petit nombre de patients et de leurs proches, quelques dizaines chaque jour, sont autorisés à passer au poste frontière de Rafah avec l’Égypte, où ils sont contrôlés par les autorités israéliennes, palestiniennes et égyptiennes. Seuls les hommes ayant subi des blessures graves qui ont changé leur vie sont autorisés à sortir.

Yazan est l’un des rares Palestiniens à avoir pu évacuer après avoir été blessé lors de la campagne de bombardements lancée par Israël après les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre. Après des semaines allongé sur une civière dans des hôpitaux surpeuplés, Yazan a quitté Gaza via Rafah aux côtés de sa tante et son cousin de 4 ans qui souffrait d’une grave diarrhée après avoir passé des jours à l’abri dans une école surpeuplée.

Les médecins français à bord du Dixmude ont opéré l’adolescent. Ici, dans le ventre du navire de guerre, plus de 1 200 patients ont été soignés, dont 130 hospitalisés à bord.

Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré qu’au cours de ses 107 jours, la campagne de bombardements israéliens a tué plus de 25 000 Palestiniens et en a blessé plus de 60 000. Dimanche, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a qualifié le meurtre de civils palestiniens par Israël de « totalement inacceptable », alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est engagé à poursuivre les opérations du pays à Gaza pendant des mois alors que des otages sont toujours détenus par le Hamas à Gaza. Selon l’agence de santé des Nations Unies, aucun des 36 hôpitaux de Gaza fonctionnent pleinement.

Contrairement à d’autres conflits

Pour le personnel à bord du Dixmude, faire face à la crise humanitaire à Gaza ne ressemble à rien de ce qu’ils ont vu auparavant.

« On voit les combats, surtout le soir. [The Israelis] déplacé du nord vers le sud, et maintenant principalement autour de Khan Younes. Nous sommes aussi un navire de guerre et pouvons détecter leurs avions avec nos radars, nous contribuons donc à la connaissance de la situation par la France », a déclaré le commandant de Dixmude, Alexandre Blonce.

Le Dixmude est amarré dans le port égyptien d’El Arish, au nord du Sinaï, à 25 milles du passage de Rafah. Lorsque le ciel est dégagé, les campagnes de bombardements dans la bande de Gaza sont visibles depuis le pont.

« Normalement, les médecins militaires travaillent au plus près de la zone de combat, on entend des bombes, on est tout le temps confrontés au danger et les blessés que nous recevons ont des blessures aiguës », explique Sandrine Salles, médecin-chef de Dixmude, déployée sur place. en Afghanistan, au Mali, au Tchad et au Liban.

Iman Abougazzar, sa fille et son neveu Yazan, blessés au pied suite à une explosion | Cléa Caulcutt/POLITIQUE

« Ces patients ont reçu un premier traitement, et nous arrivons longtemps après… Il y a un retard énorme. D’abord, les proches doivent emmener le patient à l’hôpital, et il y a de moins en moins d’hôpitaux en activité à Gaza, et ensuite les proches doivent l’emmener à Rafah », a déclaré Salles. Les patients présentant les blessures les plus graves n’arrivent jamais aussi loin.

Les patients palestiniens souffrent également de nombreux autres problèmes tels que la sous-alimentation, les infections, les escarres et les traumatismes. “Nous voyons beaucoup de plaies infectées, avec des bactéries très résistantes, donc il faut des antibiotiques complexes pour les traiter”, a ajouté Salles.

Une vie normale en vue de Gaza

À bord, le personnel médical tente de distraire les patients et de rendre la vie la plus normale possible, avec des jeux de cartes, des livres de coloriage, des matchs de football et de basket-ball.

“Quand les enfants arrivent, ils sont effrayés et très renfermés, agrippés à leurs parents”, raconte l’infirmière Brigitte Arnould. “Mais ensuite ils s’ouvrent, le lendemain c’est beaucoup mieux, ils se sentent en sécurité.”

Les ambitions de Yazan se concentrent pour l’instant sur le présent. Il espère « récupérer et marcher à nouveau ». Peut-être que plus tard, il voudrait étudier et devenir dentiste. « À l’hôpital, je n’arrivais plus à me brosser les dents, mais avant cela, je les brossais deux fois par jour », ajoute-t-il avec un grand sourire.

La politique est cependant une zone interdite. Interrogée sur les attentats du Hamas du 7 octobre et sur les représailles d’Israël, Iman Abougazzar a conclu. “Nous sommes des victimes, nous n’avons rien fait pour payer un si lourd tribut, nous étions chez nous”, a-t-elle déclaré.

Le Dixmude a soigné plus de 1 000 patients de Gaza depuis novembre | Cléa Caulcutt/POLITIQUE

Et tandis que le Dixmude offre nourriture, sécurité et aide médicale, la tante de Yazan, Iman Abougazzar, cherche désespérément à regagner Rafah où elle a laissé ses deux autres filles, âgées de 1 et 6 ans, aux soins de leur tante. Certains patients sont cependant évacués vers le Qatar, la Turquie et les Émirats arabes unis, et beaucoup d’entre eux, qui n’ont plus besoin d’interventions lourdes, sont transférés vers un centre de convalescence à El Arish.

Après des jours de coupure de communication à Gaza, Abougazzar a enfin reçu des nouvelles de ses filles samedi.

« Ils vont bien », dit-elle, la voix tremblante.

Rafah a connu sa part de bombardements et de raids israéliens, mais a été épargnée des pires bombardements israéliens en raison de sa proximité avec la frontière égyptienne. Rester en vie est un combat quotidien pour les proches d’Abougazzar.

“Il n’y a rien là-bas, pas d’électricité, pas d’eau, pas de fruits, pas de légumes et pas de lait pour les enfants”, a déclaré Abougazzar. « La seule chose que nous recevons parfois, ce sont des rations. »

La majorité des Palestiniens à Gaza avant la guerre dépendaient de centaines de camions d’aide transportant de la nourriture, de l’eau et des médicaments, qui ont maintenant été ralentis par Israël – qui contrôle les frontières terrestres, aériennes et maritimes de Gaza – à une fraction de plus de 2 millions de personnes. faire face à une famine.

Le commandant Alexandre Blonce déclare que l’hôpital du navire a été agrandi pour traiter davantage de patients | Cléa Caulcutt/POLITIQUE

Cette semaine, le Dixmude termine sa mission et rentre en France, laissant de nombreux patients soignés, mais bien d’autres encore ayant besoin d’aide à seulement quelques kilomètres de là.

“C’est frustrant de savoir que tant de personnes ont besoin de notre aide, mais nous n’avons jamais cessé de travailler ici, notre bloc opérationnel a été utilisé sans arrêt”, a déclaré Salles.

Dans l’ampleur de la crise, « c’est une goutte d’eau, mais une goutte qui en vaut la peine », a-t-elle ajouté.