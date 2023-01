Un navire de guerre de Poutine chargé de missiles nucléaires hypersoniques “imparables” organise des jeux de guerre effrayants alors qu’il navigue vers la Grande-Bretagne

Le navire de guerre de VLADIMIR Poutine armé de missiles nucléaires hypersoniques “imparables” a organisé des jeux de guerre effrayants en route vers le Royaume-Uni.

Équipée de l’une des armes les plus meurtrières au monde, la frégate russe Admiral Gorshkov a été déployée en “service de combat” la semaine dernière.

L’amiral Gorshkov est armé de missiles nucléaires Zircon à 7 000 mph 1 crédit : East2West

Le navire russe a organisé des jeux de guerre alors qu’il se dirige vers la Grande-Bretagne 1 crédit : East2West

Le navire a été déployé depuis Severomorsk la semaine dernière Crédit : AP

Les missiles volent à neuf fois la vitesse du son 1 crédit : East2West

Le navire, qui est équipé de missiles nucléaires Zircon à 7 000 mph avec une portée de 625 milles, a effectué des exercices en mer de Norvège, après avoir navigué vers la Grande-Bretagne.

Des images alarmantes montrent le navire “repoussant les frappes aériennes d’un ennemi simulé” dans des conditions orageuses.

Le clip a été diffusé mardi sur Zvezda TV, propriété du ministère russe de la Défense.

Le rapport indique: “Le but de l’exercice était de tester le fonctionnement du circuit de défense aérienne, de ses systèmes, des systèmes d’éclairage aérien et électronique, des systèmes de tir anti-aériens, des systèmes de guerre électronique de camouflage tactique et des systèmes de contrôle du circuit de défense aérienne.

“Le navire est prêt à repousser les attaques aériennes à partir de différentes altitudes et directions.”

Le Gorshkov devrait naviguer vers les océans Atlantique et Indien ainsi que vers la Méditerranée.

Le navire de guerre dirige une force opérationnelle navale russe dans une démonstration de force à l’Ouest alors que la guerre en Ukraine fait rage.

Poutine rayonnait en annonçant “un événement important, sinon capital”, alors que le navire entamait sa mission depuis Severomorsk.

Le dirigeant russe a déclaré lors d’une visioconférence : “La frégate Admiral Gorshkov s’embarque pour un long voyage en mer.

«Il n’y a rien d’inhabituel ici: c’est banal, mais cette fois, le navire est équipé du dernier système de fusée hypersonique Zircon, qui n’a pas d’équivalent.

“C’est un système hypersonique basé sur la mer – [and the vessel has other] armes de dernière génération…

« Comme je l’ai dit, cela n’a d’équivalent dans aucun pays du monde.

“Je suis sûr qu’une arme aussi puissante nous permettra de protéger de manière fiable la Russie contre les menaces extérieures potentielles et contribuera à garantir les intérêts nationaux de notre pays.”

Poutine a insisté : « Je tiens à souligner que nous continuerons à développer les capacités de combat des forces armées et à produire des armes prometteuses….

“Je souhaite à l’équipage du navire plein succès dans leur service pour le bien de la patrie.”

La nouvelle mission devrait emmener le Gorshkov au-delà de la côte des îles britanniques alors qu’il se dirige vers une mission de “démonstration de force” pendant le conflit sanglant entre la Russie et l’Ukraine.

Les Russes n’ont pas divulgué l’itinéraire exact ni les horaires.

Le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, a déclaré: “Ce navire, armé de zircons, est capable de lancer des frappes précises et puissantes contre l’ennemi en mer et sur terre.”

Dans un avertissement effrayant, il a déclaré que les missiles hypersoniques pourraient vaincre n’importe quel système de défense antimissile.

Les missiles volent à neuf fois la vitesse du son et ont une portée de plus de 1 000 km, a déclaré Shoigu.

Moscou s’est vanté que le Gorshkov était “l’ennemi le plus dangereux des navires de surface dans les océans du monde” maintenant qu’il est armé du nouveau missile hypersonique.

Le capitaine de la frégate Igor Krokhmal a déclaré précédemment : « Personne ne verra le lancement du missile ou son vol.

« Ils ne verront que le moment où le missile atteindra la cible.

« Une cible de surface, une cible côtière. Je ne pense pas qu’il y aura quoi que ce soit pour contrer cela dans les prochaines années.

Plus tôt cette année, le Zircon a été tiré depuis l’amiral Gorshkov dans la mer de Barents et a atteint une cible à une distance de 625 milles dans la mer Blanche.