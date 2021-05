Une vidéo REFROIDISSANTE semble montrer un navire de guerre de l’US Navy envahi par 14 ovnis dans un clip filmé depuis le pont de l’USS Omaha.

La vidéo a été divulguée à Jeremy Corbell, un réalisateur de documentaires, qui a été à l’origine d’une récente série d’images d’ovnis qui ont capturé l’imagination du monde.

Corbell a posté l’incroyable clip sur son Instagram à ses 200 000 abonnés. montrant l’écran radar de l’Omaha avec des bavardages audibles en arrière-plan de la part de l’équipage.

Il a expliqué que la rencontre du 15 juillet 2019 s’est terminée lorsqu’un des objets a plongé dans l’eau vers 23 heures.

Aucune épave n’a jamais été récupérée sur les lieux lorsqu’un sous-marin américain est allé enquêter.

Le documentariste affirme que des images fixes de ces images ont été incluses dans un briefing au groupe de travail américain sur les ovnis.

L’incident a duré environ une heure et les objets inconnus – qui auraient été décrits comme « sphériques » – atteignaient des vitesses allant jusqu’à 158 mph.

M. Corbell a déclaré: « Nous ne savons pas ce que, le cas échéant, la Marine ou le Pentagone pourraient être disposés à dire à propos de l’incident de l’USS Omaha (et des rencontres UAP associées), mais nous sommes convaincus que l’incident est un mystère légitime – et attendons avec impatience de quelle que soit l’information qui pourrait être fournie. »

Il avait précédemment publié des images militaires américaines d’un Objet en forme de « pyramide » volant près de l’USS Russell et une étrange rencontre avec l’USS Omaha.

Les ovnis – maintenant plus communément appelés dans les cercles scientifiques et du renseignement sous le nom de phénomènes aériens non identifiés (UAP) – sont passés d’une théorie du complot marginale à un véritable problème de sécurité.

Et jusqu’à présent, il n’y a pas de réponses publiques sur ce qui semble se passer dans nos cieux.

Cependant, les responsables américains ont commencé à prendre la mesure sans précédent de confirmer l’authenticité des vidéos filmées par des navires de guerre et des avions de guerre de leurs étranges rencontres.

Et ils ont admis qu’ils ne connaissaient pas l’origine des objets étranges alors que les appels se multiplient aux États-Unis pour une divulgation généralisée afin de comprendre ce que – le cas échéant – les gouvernements du monde cachent sur les ovnis.

Les services de renseignement américains ont officiellement fermé le livre sur les phénomènes en 1969 à la conclusion du Projet Blue Book – qui déclarait qu’il n’y avait rien à voir concernant les ovnis.

Cependant, au cours des trois dernières années, il y a eu un revirement brutal lorsque le Pentagone a pris la décision sans précédent de publier trois superbes vidéos d’OVNI filmées par l’US Navy.

Et il a également confirmé l’existence de son unité d’enquête secrète sur les ovnis, avant que le Sénat américain ne commande alors un rapport sur la question aux chefs du renseignement.

Le bureau du directeur du renseignement national, la plus haute instance de renseignement des États-Unis, a eu 180 jours pour compiler le dossier – la date limite expirant en juin.

Le sénateur américain Marco Rubio, un républicain de Floride qui siège au comité du renseignement, est l’une des plus grandes forces motrices – encourageant les États-Unis à ne pas « rire » des phénomènes historiquement stigmatisants.

Les théories concurrentes sur les vidéos étranges continuent de faire rage – certaines ancrées sur Terre affirmant que les vidéos capturent des avions ou des drones militaires jamais vus auparavant, tandis que d’autres prétendent qu’elles montrent des engins d’un autre monde éventuellement pilotés par des extraterrestres.

D’autres cependant sont plus sceptiques et parfois même dédaigneux, affirmant que les vidéos bizarres peuvent être simplement des astuces de caméra, des phénomènes naturels ou même de purs canulars.

Que se passe-t-il avec les ovnis aux États-Unis ? Les OVNIS sont passés des théories du complot marginales à un véritable débat sur la sécurité nationale aux États-Unis. L’année dernière, les responsables du Pentagone ont pris la mesure sans précédent de publier un trio de vidéos remarquables qui montraient des rencontres américaines avec des ovnis. Le débat est toujours ouvert sur ce qu’étaient les phénomènes filmés – mais il a été clair pour tout le monde, quelque chose est dans le ciel. Peut-être le plus frappant était une vidéo connue sous le nom de « Tic Tac » – qui montrait un objet non identifié poursuivi par des avions de chasse. Les États-Unis ont également confirmé l’existence de l’Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) – un programme du Pentagone mis en place pour étudier les ovnis avant d’être dissous en 2017. Cependant, il a été remplacé par l’UAP Task Force en juin 2020 après un vote de la commission du renseignement du Sénat américain. Les chefs de la défense ont depuis confirmé un certain nombre de fuites de vidéos et de photos d’OVNI qui ont été soumises à la Task Force pour enquête. Pourquoi cette soudaine ruée vers la transparence ? Aucun en dehors des ailes secrètes du gouvernement américain ne le sait actuellement avec certitude. Et comme un addendum à un projet de loi de secours Covid de 5 500 pages adopté en décembre, le bureau du directeur du renseignement national a reçu l’ordre de compiler un rapport sur les ovnis dans les 180 jours. L’ancien directeur du renseignement, John Ratcliffe, a laissé entendre que le rapport serait un gros problème – et nous sommes maintenant à un peu plus d’un mois de sa publication. Le délai de cinq mois s’est écoulé en juin, certains lobbyistes des ovnis affirmant que cela pourrait être le « moment le plus profond de l’histoire de l’humanité ».

L’une des interventions les plus extraordinaires sur les ovnis est peut-être celle de l’ancien président américain Barack Obama qui a abordé le sujet de manière sensationnelle sur CBS.

Il a déclaré: « Ce qui est vrai, et je suis en fait sérieux ici, c’est qu’il y a des images et des enregistrements d’objets dans le ciel, que nous ne savons pas exactement ce qu’ils sont, nous ne pouvons pas expliquer comment ils se sont déplacés, leur trajectoire

« Ils n’avaient pas de schéma facilement explicable. Et donc, vous savez, je pense que les gens prennent toujours au sérieux d’essayer d’enquêter et de comprendre ce que c’est.

« Mais je n’ai rien à vous dire aujourd’hui.

Ses commentaires n’ont fait qu’alimenter le nouveau désir d’ouverture sur le sujet des ovnis, avec un expert déclarant à The Sun Online qu’il pense que des « forces puissantes » sont à l’œuvre dans les coulisses.

Nick Pope, un ancien enquêteur sur les ovnis pour le ministère britannique de la Défense, a déclaré à The Sun Online que le monde ne saura peut-être jamais pourquoi le Pentagone a fait demi-tour après des décennies de démenti sur des phénomènes non identifiés.

« Au-delà de l’ombre d’un doute, il existe ici une sorte d’agenda stratégique caché que le Congrès, les médias et le public ne comprennent pas encore – et ne comprendront peut-être jamais », a déclaré l’enquêteur.

« Quelque chose se joue en ce moment, des forces puissantes sont à l’œuvre dans les coulisses, tirant les ficelles à ce sujet. »

Il a ajouté: « Il pourrait y avoir quelque chose à propos du phénomène qui va être indéniable très bientôt et c’est le gouvernement américain qui essaie de prendre de l’avance sur l’histoire et de conduire le récit. »

Le Soleil en ligne aussi a déjà parlé à Luis Elizondo, qui a dirigé le programme secret d’identification des menaces aérospatiales avancées (AATIP) pour le Pentagone.

L’ancien bureau du renseignement a averti que les ovnis pourraient représenter le plus grand échec du renseignement pour les États-Unis depuis le 11 septembre.

« Il y a quelque chose dans nos cieux, nous ne savons pas ce que c’est, nous ne savons pas comment cela fonctionne, nous ne savons pas tout à fait ce que cela peut faire, nous ne savons pas qui est au volant, nous ne Je ne connais pas ses intentions et nous ne pouvons rien y faire », a-t-il déclaré.

Et nous avons précédemment révélé le images « les plus convaincantes » d’un PAN, selon un groupe de scientifiques de premier plan, et une sonde dans le mystérieux « Skinwalker Ranch » qui est le principal point chaud des États-Unis pour les ovnis.