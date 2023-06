Un navire de guerre chinois s’approche à quelques mètres d’un destroyer américain lors du dernier acte d’agression dans le détroit de Taiwan (rapport)

Un navire de guerre chinois se serait approché à moins de 150 mètres de l’impact de l’USS Chung-Hoon samedi alors que le porte-avions américain effectuait des exercices conjoints avec le Canada dans le détroit de Taiwan.

L’incident s’est produit alors que les tensions américano-chinoises restent élevées en mer de Chine méridionale.

Le navire chinois a accéléré et coupé devant la proue de l’USS Chung-Hoon, avertissant le navire américain qu’il y aurait une collision s’il ne changeait pas de cap, Canada’s Global News – dont les journalistes ont été témoins du quasi-accident du NCSM Montréal – signalé.

Les États-Unis ont dit au navire chinois de rester à l’écart du destroyer et au dernier moment, les Chinois ont changé de cap. Le Chung-Hoon aurait également été contraint de ralentir et de changer de cap au cours de l’appel rapproché.

LA CHINE ENTRE DANS LES EAUX AU LARGE DU VIETNAM PRÈS DU BLOC DE GAZ RUSSE DANS UNE « ESCALADE INQUIÉTANTE »

Le commandant du NCSM Montréal, Paul Mountford, a qualifié l’incident de « non professionnel » de la part des Chinois, affirmant qu’il avait été « clairement provoqué par les Chinois », selon Global News.

« Le fait que cela ait été annoncé à la radio avant de le faire indique clairement que c’était intentionnel », a-t-il ajouté.

Il a poursuivi : « J’espère qu’il s’agit d’un incident isolé qui ne se reproduira pas pour nous, car nous avons le droit international de notre côté. Ce sont les eaux internationales. »

Les Chinois avaient averti les navires américains et canadiens qu’ils se trouvaient dans les eaux territoriales chinoises, bien que le détroit soit reconnu comme eaux internationales, a déclaré Mountford.

Les navires chinois suivaient les exercices conjoints américano-canadiens la semaine dernière avant d’entrer dans le détroit de Taiwan, a rapporté le média.

LES ÉTATS-UNIS TRÈS « CONFIANTS » PEUVENT PROTÉGER L’INTÉRÊT DANS LA MER DE CHINE DU SUD ALORS QUE LA CHINE ENTOURE TAIWAN

La ministre canadienne de la Défense, Anita Anand, a déclaré: « Le Canada continuera de naviguer là où le droit international le permet, y compris le détroit, la mer de Chine méridionale », selon Global News.

Elle a ajouté : « Notre objectif général est d’accroître la paix et la stabilité de cette région. Et c’est pourquoi nous allons continuer à voir davantage le Canada dans cette région, comme le prévoit notre stratégie indo-pacifique. Nous avons déjà vu des sites dangereux interceptions, et nous les avons traitées de manière appropriée avec la Chine en ce qui concerne nos pilotes de l’ARC. Les acteurs de cette région doivent s’engager de manière responsable, et c’est l’essentiel.

Anand vient de participer à un sommet sur la sécurité à Singapour auquel ont également participé le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et le ministre chinois de la Défense Li Shangfu.

À la fin du mois dernier, le gouvernement chinois a menacé de « graves conséquences » les États-Unis après avoir traversé les îles Paracels contestées, sur lesquelles il revendique la souveraineté.

Et il a également ignoré la zone économique exclusive (ZEE) du Vietnam et en déployant un navire de recherche ainsi que cinq navires d’escorte le mois dernier dans une zone où une entreprise d’État russe exploite conjointement un bloc gazier avec Hanoï dans la mer de Chine méridionale riche en énergie.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Fox News a contacté le département d’État américain et le Pentagone.