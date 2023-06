Un navire de guerre chinois rencontre un destroyer américain dans le détroit de Taiwan, selon l’armée

Un navire de guerre chinois s’est approché à moins de 150 mètres (137 mètres) d’un destroyer américain dans le détroit de Taiwan de « manière dangereuse », ont déclaré des responsables militaires américains, alors que la Chine accusait les États-Unis de « provoquer délibérément un risque » dans la région.

Les marines américaine et canadienne menaient samedi un exercice conjoint dans le détroit, qui sépare l’île de Taïwan et la Chine, lorsque le navire chinois a coupé devant le destroyer lance-missiles américain Chung-Hoon, l’obligeant à ralentir pour éviter une collision. , a déclaré le Commandement indo-pacifique américain dans un communiqué.

La République populaire de Chine (RPC) a revendiqué Taiwan comme son territoire depuis que le gouvernement vaincu de la République de Chine s’est enfui sur l’île en 1949 après avoir perdu une guerre civile face aux communistes de Mao Zedong. Le gouvernement taïwanais affirme que la RPC n’a jamais gouverné l’île et le président américain Joe Biden a déclaré que les États-Unis défendraient Taïwan en cas d’invasion chinoise.

L’armée chinoise a réprimandé les États-Unis et le Canada pour avoir « provoqué délibérément un risque » après que les marines des pays aient organisé une rare navigation conjointe à travers le sensible détroit de Taiwan.

Le Commandement américain de l’Indo-Pacifique a déclaré que le Chung-Hoon et le Montréal du Canada effectuaient un transit « de routine » du détroit lorsque le navire chinois a coupé devant le navire américain.

Le destroyer lance-missiles de la Marine américaine USS Chung-Hoon navigue aux côtés de la frégate de la Marine royale canadienne NCSM Montréal lors des opérations du Groupe d’action de surface dans le cadre de l’exercice « Noble Wolverine » en mer de Chine méridionale le 30 mai 2023 (crédit : US Navy/Naval Air Membre d’équipage (hélicoptère) 1ère classe Dalton Cooper / Document via REUTERS)

« Le point d’approche le plus proche du navire chinois était de 150 mètres et ses actions ont violé les » règles de la route « maritimes de passage sûr dans les eaux internationales », a déclaré le commandement américain.

Des séquences vidéo diffusées par le site Web canadien Global News ont montré la rencontre rapprochée entre les navires.

L’ambassade de Chine à Washington n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La rencontre maritime était le dernier appel rapproché entre les militaires chinois et américains. Le 26 mai, un avion de chasse chinois a effectué une manœuvre « inutilement agressive » à proximité d’un avion militaire américain au-dessus de la mer de Chine méridionale dans l’espace aérien international, a annoncé mardi le Commandement indo-pacifique américain.

Le porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington, Liu Pengyu, n’a pas commenté les détails de l’incident de l’avion, mais a déclaré que les États-Unis avaient « fréquemment déployé des avions et des navires pour une reconnaissance rapprochée de la Chine, ce qui constitue un grave danger pour la sécurité nationale de la Chine ». .”

Réponse des responsables américains à l’incident

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré dans une interview préenregistrée diffusée dimanche sur CNN que les États-Unis cherchaient à maintenir la « dynamique stable et inter-détroit » entre la Chine et Taïwan et à éviter un conflit « qui finirait par se cratérer ». l’économie mondiale.

L’interview pour « Fareed Zakaria GPS » sur CNN a eu lieu vendredi.

Le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, a déclaré dimanche au sommet asiatique sur la sécurité qu’un conflit avec les États-Unis serait un « désastre insupportable » mais que son pays recherchait le dialogue plutôt que la confrontation.