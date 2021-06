Un navire de guerre britannique «tiré par la Russie» pourrait détruire tout ce qui se trouve sur son chemin, alors reculez Poutine, prévient le contre-amiral

La RUSSIE a été mise en garde contre « d’affronter » la Royal Navy après que Moscou se soit vanté d’avoir largué des bombes et tiré des coups de semonce sur un navire de guerre britannique.

Le contre-amiral Chris Parry a déclaré que le destroyer de type 45 ciblé HMS Defender disposait des meilleurs systèmes anti-aériens au monde et pouvait facilement détruire n’importe quel avion ou navire de Vladimir Poutine sur son passage.

Le HMS Defender est l’un des navires de guerre les plus meurtriers du genre au monde

HMS Defender et HNLMS Evertsen et USS Laboon en opérations dans la mer Noire il y a cinq jours – avec un navire russe visible à l’horizon

La Russie a déclaré aujourd’hui avoir tiré des coups de semonce sur le HMS Defender dans la mer Noire après avoir violé les eaux territoriales du pays et qu’un avion Su-24 a largué quatre bombes le long de la trajectoire du destroyer.

Il s’est vanté du navire de guerre puis a fui les eaux russes.

Le ministère britannique de la Défense a insisté sur le fait que le navire de guerre effectuait simplement un « passage innocent » dans les eaux ukrainiennes.

Pourtant, une image différente et plus dramatique a été peinte par une équipe de presse de la BBC à bord du navire de guerre de 8 500 tonnes qui a déclaré avoir entendu des coups de feu.

La BBC a rapporté qu’il y avait parfois jusqu’à 20 avions bourdonnant le navire de guerre et que le bruit des jets rugissant au-dessus de la tête pouvait être entendu.

Ce n’est pas un navire que vous voulez vraiment prendre si vous êtes russe Contre-amiral Chris Parry

Mais le contre-amiral, un ancien commandant de la Royal Navy, a déclaré : « Ce n’est pas un navire que vous voulez vraiment prendre si vous êtes russe.

« Plus important encore, le HMS Defender possède probablement les meilleurs systèmes anti-aériens ; il peut détecter les balles de golf à une distance d’environ 20 milles et peut engager plusieurs cibles. »

« Le HMS Defender est un destroyer de type 45, son rôle principal est la défense antiaérienne, mais il peut très bien se débrouiller contre les navires de guerre.

« Elle a une capacité anti-sous-marine, elle a un hélicoptère qui peut aussi faire toutes ces choses. »

Le contre-amiral, un ancien commandant de la Royal Navy a averti les Russes de ne pas jouer avec le HMS Defender

Le contre-amiral a affirmé que l’agression de la Russie visait son propre public interne.

Il a déclaré: « Ils veulent dire qu’ils ont repoussé un destroyer de la Royal Navy de leur base principale de flotte à Sébastopol.

« Ils sont bien sûr très sensibles à la Crimée qui est le territoire ukrainien, ils en ont pris le contrôle, mais ils essaient de patrouiller en quelque sorte les frontières comme si cela faisait partie de la Russie.

« Donc, tout cela fait partie de nous éloigner de ces mers disputées, mais aussi de leur base principale de flotte. »

Il a ajouté : « Toutes les preuves montrent que le HMS Defender était dans un système de séparation du trafic, ce qui signifie qu’il était totalement légal du point de vue du droit international.

Elle était traînée par une petite embarcation de patrouille frontalière… Je pense qu’à un moment donné, le HMS Defender s’est un peu ennuyé avec, alors il est monté en vitesse Le vrai amiral Parry

« Elle était suivie par une petite embarcation de patrouille frontalière. Je pense qu’à un moment donné, le HMS Defender s’est un peu ennuyé, alors il a pris de la vitesse.

« Les patrouilleurs ne pouvaient pas vraiment suivre, alors indignés, ils ont tiré avec leurs armes quelque part, mais nulle part près du navire.

« Si vous ajoutez à cela que les Russes menaient une forme d’exercice de tir réel, à quelques kilomètres de là, ce que les Russes ont fait est lié à tous ces incidents et ont dit qu’ils avaient vu Defender hors des lieux. »

L’affrontement aurait eu lieu près du cap Fiolent, un point de repère sur la côte de Crimée.

La Russie a annexé la péninsule de Crimée à l’Ukraine en 2014 dans un geste condamné par l’Occident, qui la considère toujours comme territoire ukrainien.

Que se passe-t-il entre la Russie et l’Ukraine ? La RUSSIE et l’Ukraine sont restées techniquement en guerre depuis 2014. Le conflit a été déclenché par la révolution ukrainienne – lorsqu’un soulèvement a renversé le gouvernement pro-russe de Viktor Ianoukovitch. Les forces de Vladimir Poutine ont annexé la région de Crimée à l’Ukraine dans un mouvement qui a été largement condamné par l’Occident. Le conflit a ensuite dégénéré lorsque des groupes pro-russes de l’est de l’Ukraine ont pris les armes contre l’État. La Russie a apporté son soutien aux forces séparatistes qui ont formé des républiques séparatistes à Donetsk et à Lougansk. Les forces de Poutine ont alors lancé une incursion militaire dans ces régions alors qu’elles apportaient leur soutien aux rebelles. Près de sept ans se sont maintenant écoulés et la guerre dans le Donbass reste dans une impasse. La Russie est accusée de vouloir empêcher l’Ukraine de se rapprocher de l’Occident – et elle a été accusée d’avoir tenté de reconquérir le territoire perdu lors de la chute de l’Union soviétique. L’Ukraine fait maintenant des ouvertures pour rejoindre l’OTAN, une décision qui assurerait sa propre sécurité et enflammerait les tensions. Quelque 100 000 soldats ont été déployés par la Russie à la frontière avec l’Ukraine plus tôt cette année, craignant que le conflit ne dégénère en une guerre totale entre les deux. Les tensions se sont depuis apaisées – mais la région reste une poudrière où un faux mouvement pourrait potentiellement déclencher un conflit qui fait rage qui pourrait attirer l’Occident

Le HMS Defender est l’un des destroyers les plus avancés du genre au monde

Jonathan Beale de la BBC, qui est à bord du HMS Defender, a déclaré que l’équipage était en « alerte élevée » et que des coups de feu avaient été entendus.

S’adressant à BBC News, il a déclaré qu’il y avait eu, parfois, plus de 20 avions russes surveillant le destroyer de la Royal Navy et « des avertissements des navires des garde-côtes russes, et en effet nous avons entendu des coups de feu, nous pensons qu’ils étaient hors de portée ».

Le correspondant à la défense du diffuseur a déclaré « qu’il y a eu beaucoup d’avertissements de la part de l’armée russe, à la fois des navires et aussi au-dessus avec des avions ».

Il a déclaré: « Tout au long de cette équipe de transit à bord du HMS Defender, ils ont été en état d’alerte élevé, sur des postes d’action, et à un moment donné, ils ont mis un flash blanc (équipement de protection) pour protéger leur visage juste au cas où il y aurait un échange de feu, mais ils ne pensaient pas que cela arriverait et cela ne s’est pas produit.

« Ils ont entendu des coups de feu, pensons-nous de la part de l’un des garde-côtes russes qui nous suivait. »

La Russie aurait largué quatre bombes du HMS Defender d’un SU-24

M. Beale a ajouté que la Russie avait également tenté de « faire une manœuvre pour s’assurer que le HMS Defender changeait de cap, mais le HMS Defender a continué sur cette voie maritime reconnue dans les eaux territoriales de Crimée, à moins de 12 milles de la côte ».

Il a déclaré: « Il est maintenant dans les eaux internationales, mais les jets russes bourdonnent toujours sur ce navire de guerre de la Royal Navy alors que nous progressons maintenant dans la prochaine partie du voyage vers la Géorgie. »