Un navire de guerre britannique de nouvelle génération « saboté » — RT World News

Une enquête a été lancée sur des dommages «intentionnels» présumés à bord de la frégate HMS Glasgow

L’entrepreneur de défense britannique BAE Systems évalue l’étendue des réparations nécessaires à la suite d’un acte de sabotage présumé sur la plus récente frégate de la Royal Navy, qui est toujours en construction.

« Nous avons découvert un nombre limité de câbles sur le HMS Glasgow plus tôt dans la semaine, qui semblent avoir été endommagés intentionnellement », a déclaré vendredi un porte-parole de la société chargée de la construction et de l’aménagement du navire dans un communiqué aux médias.

La compagnie a ajouté qu’elle avait suspendu les travaux sur la frégate afin de « inspecter chaque zone du navire et s’assurer que nos normes élevées et nos contrôles de qualité sont respectés. »

Selon le UK Defence Journal, qui a été le premier à signaler l’incident, plus de 60 câbles ont été coupés à bord du navire. La publication a déclaré que l’on pense que « un problème lié aux litiges de paiement » aurait pu être le motif.















Le HMS Glasgow est la première des frégates de classe City de nouvelle génération actuellement en construction au Royaume-Uni. La Royal Navy les décrit comme « navires d’exception » conçu pour transporter des hélicoptères et des navires plus petits. Le Glasgow a été lancé en décembre et devrait entrer en service au milieu des années 2020. Le navire est actuellement amarré dans un chantier de Scotstoun, une banlieue de Glasgow, en Écosse.

En février, la Royal Navy a lancé une enquête après que les médias ont rapporté que le système de refroidissement à bord du sous-marin à propulsion nucléaire HMS Vanguard avait été réparé à l’aide de super glue.