Un navire de guerre de la marine américaine a abattu des missiles qui pourraient se diriger vers Israël, alors que les forces américaines au Moyen-Orient ont également été ciblées par des frappes de drones, alimentant les craintes d’une extension du conflit à Gaza.

Des roquettes ont été tirées sur des installations militaires abritant les forces américaines en Irak et Syrie suite aux avertissements sur le soutien de Washington à Israël contre Hamas.

Pendant ce temps, l’USS Carney, un destroyer dans le nord de la mer Rouge, a intercepté trois missiles de croisière d’attaque terrestre et plusieurs drones lancés par les forces houthistes en 2017. Yémen.

L’intervention militaire pourrait être le premier coup de feu tiré par l’armée américaine pour défendre Israël en la guerre.

Le porte-parole du Pentagone, le général de brigade Patrick Ryder, a déclaré que les missiles étaient « potentiellement » dirigés vers Israël, mais a déclaré que les États-Unis n’avaient pas terminé leur évaluation de ce qui était visé.

Un responsable américain a déclaré qu’il ne croyait pas que les missiles – qui ont été abattus au-dessus de l’eau – visaient le navire de guerre.

Par ailleurs, il a été confirmé qu’une série de frappes de drones avaient été menées sur des installations militaires américaines où les troupes entraînent les forces de défense locales et soutiennent les efforts visant à lutter contre le groupe État islamique.

Les attaques les plus récentes ont visé la base aérienne d’Al Asad, dans l’ouest de l’Irak.

La Résistance islamique en Irak a publié un communiqué revendiquant la responsabilité, affirmant qu’elle avait tiré une salve de roquettes sur la base et « qu’elles avaient touché leurs cibles directement et précisément ».

Un responsable américain a confirmé la dernière attaque mais a déclaré qu’il était trop tôt pour évaluer son impact.

Image:

Véhicules militaires américains sur la base aérienne d’Al Asad en Irak





Un site proche de l’aéroport international de Bagdad a également été touché, mais aucune victime n’a été signalée.

La garnison d’Al Tanf, dans le sud-est de la Syrie, a également été touchée par des drones jeudi.

Le Pentagone a déclaré qu’un drone avait été abattu, mais qu’un autre avait touché la base et causé des blessures mineures.

Les attaques surviennent à la suite de une explosion meurtrière dans un hôpital de Gazadéclenchant des protestations dans un certain nombre de pays musulmans.

L’armée israélienne a lancé une offensive soutenue contre le Hamas à Gaza en représailles à l’attaque dévastatrice du groupe militant il y a près de deux semaines.

Mais Israël a nié toute responsabilité dans l’explosion de l’hôpital Al Ahli et les États-Unis ont déclaré que leur évaluation des services de renseignement a révélé que Tel Aviv n’était pas à blâmer.

Ces derniers jours, un certain nombre de groupes militants à travers la région – du Hezbollah aux Houthis – ont exprimé leur soutien aux Palestiniens et menacé Israël.

Les dernières frappes attisent les craintes que la guerre en Israël ne se transforme en un conflit régional plus vaste.

« C’est exactement ce que nous essayons d’éviter », a déclaré M. Ryder.