Le destroyer a attaqué des cibles hostiles en mer Rouge

Le destroyer américain USS Carney a abattu trois missiles et plusieurs drones lancés depuis le territoire du Yémen contrôlé par les rebelles Houthis, a indiqué le Pentagone.



Le porte-parole du Pentagone, le général de brigade Pat Ryder, a déclaré aux journalistes que l’interception avait eu lieu jeudi au-dessus de la mer Rouge. Il a ajouté que les missiles se dirigeaient vers le nord, « potentiellement vers des cibles en Israël », et que le navire américain n’était pas menacé.

« Il n’y a eu aucune victime parmi les forces américaines et aucune, à notre connaissance, parmi les civils sur le terrain », » dit Ryder.

L’incident est survenu après que des drones ont ciblé des sites militaires abritant du personnel américain en Irak et en Syrie. Mardi, les drones ont attaqué les bases aériennes d’Al-Asad et d’Al-Harir (Bashur), causant des blessés légers aux forces de la coalition occidentale, selon le Pentagone. Deux drones ont attaqué la base d’Al-Tanf en Syrie le lendemain. Un drone a été abattu, tandis qu’un autre a frappé la base, infligeant également des blessures mineures aux troupes occidentales.

Les États-Unis ont envoyé une armada navale dirigée par le porte-avions USS Gerald R. Ford en Méditerranée orientale après le déclenchement des hostilités entre le Hamas et Israël le 7 octobre.

Washington a livré des munitions supplémentaires et d’autres équipements à son allié de longue date, Israël, lors de son combat contre les militants palestiniens. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a ordonné le déploiement de la 26e unité expéditionnaire de marines dans la région pour « signaler l’engagement des États-Unis à assurer la sécurité d’Israël et à dissuader tout acteur étatique ou non étatique de chercher à intensifier la guerre », selon le Pentagone.