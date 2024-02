Un navire de guerre américain a utilisé un pistolet de dernier recours pour arrêter un missile Houthi qui s’est approché

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Un système d’armes rapprochées Phalanx sur le destroyer américain a gravement abattu mardi un missile de croisière Houthi en approche. Cette image montre le CIWS lors d’un entraînement de tir réel par un croiseur lance-missiles en novembre 2023. MC2 Malachi Lakey/Marine américaine

Un missile Houthi a mis à l’épreuve le système d’arme rapproché d’un destroyer américain lors d’un récent engagement.

Le CIWS d’un navire de guerre est généralement considéré comme sa dernière ligne de défense et est destiné aux interceptions à courte portée.

L’incident de mardi marque la dernière attaque de missiles Houthis, mais pas le dernier échange de tirs.

Un missile de croisière antinavire Houthi tiré dans la mer Rouge s’est approché mardi à moins d’un mile d’un destroyer de la marine américaine, suffisamment près pour que le navire de guerre américain ait dû se tourner vers son système d’armes rapprochées – une dernière ligne de défense.

La plupart des missiles sont abattus plus loin. C’est l’attaque la plus proche d’un navire de guerre américain par les Houthis, ont déclaré quatre responsables américains à CNN, qui signalé des détails supplémentaires sur l’incident mercredi.

Le Commandement central américain, ou CENTCOM, initialement dit Mardi, vers 23h30, heure locale, les Houthis ont tiré un seul missile de croisière antinavire depuis le Yémen vers la mer Rouge et celui-ci a été abattu par l’USS Gravely.

Aucun dégât ni blessé n’a été signalé. Le CENTCOM a décliné la demande d’informations supplémentaires de Business Insider sur l’abattage de missile de mardi.

Depuis plusieurs mois, les rebelles soutenus par l’Iran tirent sans relâche des drones et des missiles d’attaque à sens unique sur les principales voies navigables au large des côtes du Yémen. Beaucoup de ces menaces ont été abattues par des navires de guerre américains – et parfois par les forces britanniques ou françaises – bien que certaines munitions aient touché des navires commerciaux transitant par la région. Aucun navire de guerre n’a été touché.

Le destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke de la marine américaine USS Gravely transite lors d’un exercice de passage au large des côtes du Groenland. Maître de 2e classe Jessica Dowell/DVIDS

Le CIWS d’un navire de guerre se compose de deux mitrailleuses automatiques à courte portée pouvant tirer jusqu’à 4 500 coups par minute mais dont la portée ne s’étend que jusqu’à deux milles marins.

Avant que le CIWS d’un navire ne soit engagé, les intercepteurs SM-2 ou SM-3 du navire de guerre entrent en jeu. Ceux-ci sont tirés depuis des cellules d’un système de lancement vertical avant d’intercepter et de détruire les menaces aériennes. Un SM-3 « frappe les menaces avec la force d’un camion de 10 tonnes roulant à 600 mph », selon Raythéonle fabricant de l’arme.

Les navires de guerre peuvent également utiliser un balle mécanisme qui a perturbé le radar d’un missile.

L’incident impliquant l’USS Gravely s’est produit quelques heures seulement avant que les forces américaines ne bloquent et ne détruisent un missile sol-air Houthi qui était prêt à être lancé au Yémen et « représentait une menace imminente » pour les avions américains dans la région, a déclaré l’armée. dit mercredi.

Le système d’armes rapprochées MK 15 Phalanx tire lors d’un test à bord du croiseur lance-missiles USS Chosin. Andrew Albin, agent de contrôle des incendies de l’US Navy, deuxième classe

Les États-Unis ont mené ce mois-ci plusieurs séries de frappes préventives ciblant les missiles Houthis – principalement les capacités antinavires – alors que les rebelles s’apprêtaient à les lancer, posant une menace aux navires commerciaux et aux navires de guerre américains au large des côtes du Yémen.

En plus de ces actions préventives, les États-Unis et le Royaume-Uni ont également mené des frappes généralisées à travers le Yémen, ciblant des sites Houthis tels que des lanceurs de missiles, des installations de stockage d’armes, des radars et des systèmes de défense aérienne.

Les responsables occidentaux ont souligné que ces frappes étaient une réponse directe aux attaques en cours des Houthis contre les navires commerciaux transitant par la mer Rouge et le golfe d’Aden – une route commerciale mondiale clé, et qu’elles se poursuivraient à moins que les rebelles ne cessent leurs provocations.

“Nous prenons certainement des mesures agressives contre les Houthis pour tenter de défendre la navigation dans la mer Rouge”, a déclaré cette semaine le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby. Il a toutefois souligné que les États-Unis « ne sont pas en guerre » contre les rebelles soutenus par l’Iran.