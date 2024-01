Un navire de guerre américain a été proche d’un missile Houthi en mer Rouge

CNN

Un missile de croisière lancé par le Houthis qui est entré dans la mer Rouge mardi soir s’est approché à moins d’un mile d’un destroyer américain avant que celui-ci ne soit abattu, ont déclaré à CNN quatre responsables américains.

Dans le passé, ces missiles ont été interceptés par des destroyers américains dans la zone à une distance de huit milles ou plus, ont indiqué les responsables. Mais l’USS Gravely a dû utiliser son système d’arme rapproché (CIWS) pour la première fois depuis que les États-Unis ont commencé à intercepter les missiles Houthis à la fin de l’année dernière, ce qui a finalement réussi à abattre le missile, ont indiqué des responsables.

Le CIWS, une mitrailleuse automatisée conçue pour les interceptions à courte portée, est l’une des dernières lignes défensives dont dispose le navire pour abattre un missile entrant lorsque les autres couches de défense n’ont pas réussi à l’intercepter.

Cet épisode souligne la menace que les Houthis continuent de représenter pour les ressources navales américaines et la navigation commerciale dans la mer Rouge, malgré les multiples frappes américaines et britanniques contre les infrastructures houthies au Yémen. Cet incident survient également quelques jours seulement après que trois militaires américains ont été tués dans une attaque de drone par des militants soutenus par l’Iran contre un avant-poste américain en Jordanie.

Un responsable américain a déclaré que le fait que le Gravely n’ait pas pu intercepter le missile plus tôt n’indiquait pas que les attaques des Houthis étaient devenues plus sophistiquées.

Les Houthis ont cependant continué à lancer des missiles et des drones sur des navires dans la mer Rouge et se préparaient mercredi matin à lancer un missile sol-air qui représentait un risque pour les avions américains opérant dans la région, selon le commandement central américain. .

Dans un communiqué, le CENTCOM a déclaré que les forces américaines avaient réussi à détruire le missile avant son lancement.

Depuis le 11 janvier, les États-Unis ont mené de multiples frappes au Yémen contre des dépôts d’armes, des nœuds de commandement et de contrôle et des installations de stockage des Houthis, ont déclaré des responsables militaires. Les responsables ont refusé de préciser quel pourcentage des capacités militaires des Houthis a été dégradé par les frappes.

L’Iran, qui soutient et équipe les Houthis, a continué de tenter d’envoyer au groupe des armes et du matériel. Plus tôt ce mois-ci, la marine américaine a saisi des composants de missiles balistiques et de croisière de fabrication iranienne sur un navire au large des côtes somaliennes qui était destiné aux Houthis au Yémen, selon le CENTCOM. Deux Navy SEAL des États-Unis sont morts au cours de cette opération après que l’un soit tombé par-dessus bord et que l’autre ait sauté pour tenter de le secourir.

L’Iran a également fourni aux Houthis des systèmes de renseignement tactique et de surveillance qui leur ont permis de mieux cibler les navires en mer Rouge, a précédemment rapporté CNN.

Les États-Unis réfléchissent actuellement à la manière de réagir à l’attaque de drones en Jordanie et pourraient cibler certains actifs iraniens ou soutenus par l’Iran dans la région par des frappes ou des cyberattaques, a rapporté CNN. Mais au milieu des tensions de plus en plus fortes sur plusieurs fronts dans la région, les responsables américains ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils ne voulaient pas se laisser entraîner dans une guerre avec l’Iran.

« Nous ne cherchons pas une guerre avec l’Iran. Nous ne cherchons pas à entrer en conflit avec le régime par la voie militaire », a déclaré cette semaine le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby. “Nous ne cherchons pas à dégénérer ici.”

Cette histoire a été mise à jour avec des détails supplémentaires.