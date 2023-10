Un navire de guerre de la marine américaine a tiré ce qui serait les premiers coups de feu américains pour défendre Israël près de la côte de la mer Rouge, au Yémen.

Un responsable a déclaré que l’USS Carney avait été abattu Quinze drones et quatre missiles de croisière ont été tirés par les rebelles Houthis soutenus par l’Iran au cours d’une attaque de neuf heures.

Le destroyer de l’US Navy USS Carney a intercepté 15 drones et quatre missiles en mer Rouge Crédit : Reuters

Le Moyen-Orient est au bord d’une guerre totale Crédit : EPA

Cela survient alors que tous les gros canons sont pointés vers Gaza, alors que le monde retient son souffle face à l’invasion imminente par Israël du bastion de son ennemi Hamas.

Et l’aide humanitaire a commencé à affluer vers Gaza après l’ouverture du poste frontière avec l’Égypte, offrant ainsi une « bouée de sauvetage » à ceux qui souffrent dans l’enclave.

Le destroyer de la marine américaine avait traversé mercredi le canal de Suez en direction du sud lorsqu’il a intercepté des missiles et des drones se dirigeant vers le nord le long de la mer Rouge.

Leur trajectoire ne laisse aucun doute sur le fait que les projectiles se dirigeaient vers Israël, a déclaré le responsable, une évaluation plus claire que l’estimation initiale du Pentagone.

Jeudi, le secrétaire de presse du Pentagone, le brigadier. Le général Pat Ryder a déclaré que les missiles avaient été tirés par les forces Houthis soutenues par l’Iran au Yémen et avaient été lancés « potentiellement vers des cibles en Israël ».

Lors du briefing, Ryder a déclaré trois missiles de croisière d’attaque terrestre et « plusieurs » drones.

Certains des projectiles voyageaient à des altitudes qui représentaient un risque potentiel pour l’aviation commerciale lorsqu’ils ont été interceptés, a déclaré le responsable américain.

Cela se présente comme :

Cela survient alors qu’une énorme force d’invasion israélienne grondait hier vers Gaza assiégée – alors que des signes effrayants apparaissaient de l’éruption d’une guerre régionale catastrophique.

Israël a déjà rassemblé des chars, appelé 360 000 soldats tôt ce matin et évacué ses propres civils de la zone frontalière.

Et son projet de prendre d’assaut Gaza pourrait anéantir le nid terroriste du Hamas avec une férocité inégalée en seulement cinq étapes.

Des dizaines de roquettes ont été tirées dans la nuit sur le nord d’Israël par les forces terroristes du Hezbollah, soutenues par l’Iran, au Liban.

De nouvelles roquettes ont été tirées sur des bases militaires abritant les forces américaines en Irak. et la Syrie, soutenue par la Russie, après que le président Joe Biden a exprimé un soutien sans faille à Israël.

Les missiles de croisière ont été tirés depuis le Yémen, où l’Iran mène une guerre par procuration avec les forces gouvernementales soutenues par l’Arabie saoudite.

Plus tôt cette semaine, des drones et des roquettes ont été lancés sur plusieurs bases militaires en Irak – et une attaque de drone en Syrie a fait des « blessés légers ».

Le brigadier Ryder a ajouté : « Même si je ne prévois aucune réponse potentielle à ces attaques, je dirai que nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour défendre les forces américaines et de la coalition contre toute menace. »

Le destroyer de la marine américaine a intercepté des missiles et des drones tirés par les rebelles Houthis soutenus par l’Iran au cours d’une attaque de neuf heures.