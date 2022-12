Un navire coulé transportant de l’or de la Colombie-Britannique sera récupéré du détroit de Juan de Fuca près de 150 ans plus tard

Un navire qui a coulé il y a près de 150 ans dans le détroit de Juan de Fuca alors qu’il était chargé d’une précieuse cargaison est sur le point d’être soulevé des profondeurs du Pacifique.

Le SS Pacific, un navire à vapeur qui faisait route d’Esquimalt, en Colombie-Britannique, vers San Francisco, a coulé en 1875 au large du cap Flattery à Washington, devenant l’une des pires catastrophes maritimes jamais enregistrées dans le nord-ouest du Pacifique.

Le naufrage insaisissable a été une sorte de baleine blanche pour Jeff Hummel, directeur de l’organisation à but non lucratif Alliance des naufrages du nord-ouest.

Hummel a passé des décennies à chercher le navire perdu. Sa société basée à Seattle, Rockfish Inc., a localisé l’épave et a récemment obtenu les droits de récupération.

Selon un Dépôt devant un tribunal américainle navire transportait plus de 270 passagers et “une cargaison qui comprenait, entre autres, de l’or”.

Jeff Hummel est le président de Rockfish Inc., une société créée dans le seul but de trouver et de récupérer le SS Pacific. Le navire à vapeur a coulé au large des côtes de l’État de Washington après être parti d’Esquimalt, en Colombie-Britannique, par mauvais temps en novembre 1875. (Soumis par Jeff Hummel/Rockfish Inc.)

Hummel dit qu’il a entendu parler du SS Pacific pour la première fois au lycée et qu’il a passé la majeure partie de sa vie d’adulte à le chercher de temps en temps. Au cours des dernières années, il a intensifié ses efforts et a finalement obtenu un certain succès.

“J’ai commencé à chercher ce navire en 1993”, a déclaré Hummel. “J’ai toujours pensé que quelqu’un le trouverait et en ferait quelque chose avant moi.”

En 2016, la société Rockfish a été créée dans le seul but de retrouver le navire perdu. Hummel et ses collègues ont passé des heures à consulter des documents historiques et à calculer les courants, le vent et la trajectoire du navire pour délimiter un large périmètre où ils pensaient que l’épave pourrait se trouver.

Après avoir interrogé des dizaines de pêcheurs commerciaux opérant dans cette région, Hummel a trouvé son premier indice significatif : un morceau de charbon pris dans le filet d’un pêcheur. Le charbon a été envoyé à un laboratoire de l’Alberta pour analyse et correspondait à un échantillon d’une mine de charbon de l’Oregon qui appartenait au propriétaire du SS Pacific.

Travaillant depuis son navire de recherche, le R/V SeaBlazer, Hummel et son équipe ont parcouru l’océan avec un véhicule sous-marin télécommandé, une technologie de sonar et une équipe de plongeurs.

“Finalement, nous l’avons réduit à deux zones d’environ un mile sur deux miles”, a-t-il déclaré, expliquant qu’il avait fallu 12 expéditions de plongée différentes pour se concentrer sur l’emplacement du navire.

“C’était plutôt une réalisation lente que nous avons trouvé l’épave”, a-t-il poursuivi. “Nous avons dû revenir en arrière plusieurs fois et regarder ce qu’il y avait là-bas. En particulier lorsque nous avons identifié les roues à aubes, c’était un gros indice.”

Comptes historiques

Selon des documents historiques, le SS Pacific est parti d’Esquimalt, en Colombie-Britannique, sur l’île de Vancouver, dans de mauvaises conditions météorologiques, le 4 novembre 1875. Le navire n’a jamais réussi à sortir du détroit de Juan de Fuca.

Dans un essai publié en 2009Daryl McClary écrit que le Pacific est entré en collision avec un autre navire appelé le S/V Orpheus, a dérivé dans la nuit et a coulé dans l’océan.

McClary cite un certain nombre de documents historiques dans son essai qui racontent qu’il n’y a eu que deux survivants, en raison du mauvais état du navire et du manque de canots de sauvetage appropriés à bord.

McClary dit que le navire transportait “de nombreux Victoriens éminents, de riches hommes d’affaires, de nombreux mineurs d’or avec [pouches full of] or, une troupe équestre et 41 ouvriers chinois. »

Il dit qu’il y avait environ 100 000 dollars d’or à bord, ce qui pourrait rapporter jusqu’à 10 millions de dollars aujourd’hui.

Un membre de l’équipage de Hummel se prépare à lancer un véhicule sous-marin télécommandé dans l’océan Pacifique. (Soumis par Jeff Hummel/Rockfish Inc.)

Les ancêtres peuvent déposer une réclamation

Lorsque Rockfish s’est vu accorder le droit exclusif de récupérer le navire devant un tribunal fédéral de district américain, la décision a cité le droit maritime qui permet aux personnes qui découvrent un naufrage de récupérer tout ce qu’elles peuvent.

Mais si les membres du public peuvent prouver un lien avec ce qui est récupéré, ils peuvent déposer une réclamation pour en reprendre possession.

“Différentes personnes peuvent se présenter et dire:” J’ai un droit sur cette partie du navire “ou cette partie de la cargaison. Voici pourquoi; voici mes preuves”, a déclaré Hummel.

Hummel dit que quatre personnes l’ont contacté en prétendant être des descendants de passagers à bord, dont une personne qui vit sur l’île de Vancouver, et il espère que d’autres se manifesteront.

“C’est la partie excitante de l’histoire”, a-t-il déclaré.

Des images sonar à basse résolution montrent le pont supérieur de l’épave du SS Pacific gisant près du cap Flattery au large des côtes de l’État de Washington. (Soumis par Jeff Hummel/Rockfish Inc.)

La décision de justice scellée qui a donné à Rockfish les droits de sauvetage exige que Hummel et son équipe de scientifiques, d’historiens et de bénévoles présentent des plans de sauvetage détaillés qui garantissent les normes les plus élevées de protection archéologique.

Le but ultime est de rassembler ce qui reste du navire, de le restaurer et d’ouvrir un nouveau musée à Seattle pour l’exposer.

Hummel et son équipage espèrent commencer le processus de récupération à l’automne prochain.