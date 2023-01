Un navire coule entre la Corée du Sud et le Japon ; 11 retrouvés inconscients

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Des navires cherchant dans les eaux agitées par le vent entre la Corée du Sud et le Japon ont récupéré au moins 12 des 22 membres d’équipage d’un cargo qui a coulé tôt mercredi. Les responsables ont déclaré qu’un seul d’entre eux restait conscient, mais ils n’ont confirmé aucun décès dans l’immédiat.

Des navires et des avions des garde-côtes sud-coréens et japonais ainsi que deux cargos commerciaux continuaient de rechercher les 10 membres d’équipage disparus, mais les efforts étaient ralentis par des vents violents et des vagues, ont déclaré des responsables sud-coréens.

Le Jin Tan de 6 551 tonnes a coulé environ trois heures et demie après avoir envoyé un appel de détresse vers 23h15 mardi dans la zone économique exclusive du Japon, a déclaré le porte-parole des garde-côtes japonais, Shinya Kitahara.

Le navire, immatriculé à Hong Kong et transportant du bois, a coulé à environ 160 kilomètres (100 miles) au sud-ouest de Nagasaki, au Japon, et à environ 150 kilomètres (93 miles) au sud de l’île de Jeju en Corée du Sud.

Le capitaine a communiqué pour la dernière fois avec les garde-côtes via un téléphone satellite vers 02h41, disant que les membres d’équipage abandonneraient le navire, quelques minutes avant qu’il ne coule, ont déclaré des responsables des garde-côtes de l’île de Jeju.

Six membres d’équipage ont été récupérés par des navires des garde-côtes sud-coréens, tandis qu’un cargo en a récupéré cinq et un navire de la Force maritime d’autodéfense japonaise en a récupéré un, selon les garde-côtes de Jeju.

Selon des responsables sud-coréens et japonais, 14 membres d’équipage sont chinois et huit sont originaires du Myanmar.

Kitahara, qui a confirmé le sauvetage d’au moins quatre membres d’équipage, a déclaré que la cause du naufrage du navire n’était pas immédiatement connue et qu’il n’y avait aucun signe qu’il est entré en collision avec un autre navire. Il a déclaré que les arrivées de patrouilleurs et d’avions japonais avaient été retardées par le mauvais temps après le naufrage.

Yamaguchi a rapporté de Tokyo.

Kim Tong-hyung et Mari Yamaguchi, Associated Press