Le village agricole endormi d’Amer surplombe le canal de Suez, l’une des voies navigables les plus importantes du monde. La semaine dernière, le village a été soudainement mis sous les feux de la rampe après qu’un énorme porte-conteneurs, l’Ever Given, s’est coincé à proximité. Le contraste entre la vie tranquille du village et l’artère animée du transport maritime mondial est frappant. Les agriculteurs américains gagnent leur vie en s’occupant des petits champs et du bétail, tandis qu’avant eux passent devant des monstres du commerce mondial – des navires transportant des marchandises valant des millions de dollars.

Mais le canal est également une source de fierté intense pour les habitants de la région, y compris la ville voisine de Suez. Ils l’appellent «notre canal» et les plus anciens se souviennent encore de la décision du président de l’époque Gamal Abdel Nasser en 1956 de nationaliser le canal malgré la pression féroce des puissances occidentales.

«J’avais cinq ou six ans, les célébrations étaient partout», a déclaré Abdel-Wahab, 71 ans, qui travaille comme serveur à Suez. « C’était comme si vous aviez libéré votre fils qui a été pris contre votre volonté. »

Le village, ainsi que d’autres zones le long de la rive ouest du canal, a été abandonné pendant la guerre du Moyen-Orient de 1967 et ses habitants n’ont été autorisés à revenir que dans les années 1970. Ils recherchent maintenant les autorités du canal alors qu’ils se battent pour déloger le navire.

C’était un matin venteux lorsque l’Ever Given – l’un des plus grands porte-conteneurs du monde – s’est coincé sur le côté dans un tronçon à une seule voie du canal mardi dernier.

Fatima, une résidente d’Amer, nourrissait des volailles sur le toit de sa maison de trois étages lorsqu’elle a vu l’immense navire immobile dans le canal. Au début, elle ne pensait pas que c’était inhabituel.

«Parfois, un navire s’arrête pour une raison ou une autre», a déclaré dimanche la femme âgée.

Vêtue d’un jalabiya bleu foncé, ou vêtement ample traditionnel, elle était assise à la porte de sa maison avec un voisin. Les femmes bavardaient et buvaient du thé.

Comme d’autres villageois, ils n’ont pas voulu donner leur nom complet de peur d’avoir des ennuis avec les autorités qui ont restreint l’accès des médias à la région. Près d’une semaine après l’accident, des remorqueurs et des dragues, profitant des marées hautes, ont partiellement fait flotter l’Ever Given lundi, mais on ne sait toujours pas combien de temps il faudrait pour le libérer.

La proue pointue du navire japonais battant pavillon panaméen reste coincée sur de l’argile sableuse le long de la rive du canal. Les experts ont déclaré que malgré le succès partiel, la pire option – devoir retirer les conteneurs du navire pour alléger la charge – n’est pas encore hors de la table.

Le navire géant transporte quelque 20 000 conteneurs. Les enlever ajouterait probablement encore plus de jours à la fermeture du canal, perturbant davantage un réseau de transport maritime mondial. Une fermeture prolongée entraînerait des retards dans la chaîne d’expédition mondiale. Le canal gère environ 10% des flux commerciaux mondiaux. L’année dernière, quelque 19 000 navires l’ont traversé, selon les chiffres officiels.

La fermeture pourrait affecter les expéditions de pétrole et de gaz vers l’Europe en provenance du Moyen-Orient. Déjà, la Syrie a commencé à rationner la distribution de carburant dans ce pays ravagé par la guerre en raison des retards de livraison.

Au cours de la semaine dernière, les efforts de sauvetage ont été le principal sujet de conversation à Amer, où vivent plusieurs milliers de personnes qui cultivent du trèfle et du chou et qui s’occupent des buffles, des vaches, des chèvres et des moutons.

«Nous n’avons jamais rien vu de tel auparavant», a déclaré Abdel-Wahab, le serveur, à propos du malheur d’Ever Given.

Des journalistes ont visité le village, en partie pour avoir une meilleure vue du navire.

«Bien sûr, vous venez pour le bateau», a chuchoté un agriculteur à un journaliste. Sa charrette à âne se trouvait au milieu d’une route étroite à quelques dizaines de mètres du navire.

«Il est là, debout comme la montagne», a déclaré un autre homme lorsqu’on lui a demandé comment se rapprocher du navire.

Le villageois Mohammed Said, 72 ans, qui travaille à Suez comme éboueur, a déclaré que l’échouement de l’Ever Given est unique dans l’histoire du canal et qu’il espère que le navire pourra être délogé rapidement. «C’est une tragédie qui affecte non seulement l’Égypte, mais le monde entier», a-t-il déclaré.