Un navire chinois près du Sri Lanka suscite des inquiétudes indiennes et américaines et une impasse diplomatique

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

NEW DELHI – Le navire de la marine chinoise serait désarmé. Il navigue probablement quelque part dans l’océan Indien. Et personne ne sait même où cela ira. Mais depuis la semaine dernière, un navire chinois de repérage par satellite de 730 pieds de long a été la source de tensions croissantes et un symbole du bras de fer géopolitique croissant entre l’Inde et les États-Unis et la Chine au sujet du Sri Lanka à la fois. lorsque la nation insulaire économiquement dévastée est prise entre les principaux soutiens financiers.

Depuis juillet, le Yuan Wang 5 navigue de la Chine vers le port de Hambantota, à la pointe sud du Sri Lanka, après que les autorités sri-lankaises ont approuvé une escale là-bas pour «remplissage». Mais les responsables indiens et américains ont fortement fait pression sur le gouvernement sri-lankais pour révoquer l’accès au port, exaspérant leurs homologues chinois.

Pris au milieu, le ministère sri-lankais des Affaires étrangères a déclaré lundi dans un communiqué qu’il avait officiellement demandé à la Chine de reporter la visite tout en ajoutant qu’il “souhaitait réaffirmer l’amitié durable et les excellentes relations entre le Sri Lanka et la Chine”. Les médias sri-lankais ont rapporté jeudi que le navire avait réduit sa vitesse et fait demi-tour, pour faire un autre demi-tour en mer et continuer vers l’île.

Jeudi – lorsque le Yuan Wang 5 devait initialement arriver – les responsables sri-lankais étaient toujours bloqués dans des négociations avec les Chinois sur l’opportunité et le moment de laisser le navire accoster, a déclaré un haut responsable du ministère sri-lankais des Affaires étrangères ayant une connaissance directe de les discussions. Les responsables indiens, chinois et américains ont tous exercé un lobbying intense dans les coulisses, a déclaré le responsable sri-lankais, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de discussions privées entre gouvernements.

Alors qu’un navire de la marine chinoise arrivant à Hambantota n’est pas stratégiquement important, les responsables indiens et américains affirment qu’il serait considéré comme le Sri Lanka accordant un traitement spécial à la Chine, un créancier majeur, à un moment où le gouvernement assiégé de Colombo doit renégocier sa dette. avec une foule de prêteurs internationaux et obtenir un renflouement du Fonds monétaire international. Alors que l’économie du Sri Lanka est entrée en chute libre cette année, l’Inde, qui considère l’Asie du Sud comme sa sphère d’influence traditionnelle et cherche à inverser le rôle croissant de la Chine là-bas, a accordé à l’île 4 milliards de dollars de prêts pour acheter du carburant d’urgence.

Après l’éviction du dirigeant, le Sri Lanka toujours ébranlé par un coup de poing économique

Ensuite, il y a l’histoire du port lui-même. La Chine, qui l’a financée et construite pour le Sri Lanka en 2012, a pris le contrôle de l’installation sur un bail de 99 ans en 2017 après que le Sri Lanka ait eu du mal à rembourser ses dettes, suscitant des accusations de l’administration Trump selon lesquelles Pékin s’est engagé dans des prêts prédateurs avec son globe – programme d’infrastructure couvrant la Ceinture et la Route.

Cette semaine, la Chine a indirectement accusé l’Inde d'”ingérence flagrante” dans ses affaires et a rejeté ses plaintes selon lesquelles les capteurs à bord du Yuan Wang 5 pourraient être utilisés pour scruter l’intérieur de l’Inde.

“Il est déraisonnable qu’un tiers fasse pression sur le Sri Lanka en raison de soi-disant problèmes de sécurité”, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin aux journalistes à Pékin.

Le différend reflète les manigances entre les États-Unis et leurs partenaires et la Chine qui se déroulent à travers le monde. Depuis son entrée en fonction, le président Biden a intensifié les efforts des administrations américaines précédentes pour freiner l’expansion chinoise dans les océans Indien et Pacifique et a rallié des pays tels que l’Inde et l’Australie pour les aider dans cet effort. De son côté, l’Inde a demandé l’aide des États-Unis pour contrer la Chine, un rival régional avec lequel elle a des différends frontaliers en cours.

Selon des analystes américains, si la Chine devait baser des navires militaires à Hambantota – ce qu’elle n’a pas fait jusqu’à présent – ​​l’Armée populaire de libération prendrait pied dans un endroit hautement stratégique à proximité d’importantes voies de navigation et du golfe Persique. Mais les analystes disent également qu’il est gênant pour les États-Unis d’appeler ouvertement à refuser à la Chine l’accès à son port, étant donné que Washington a historiquement adopté le principe de la navigation sans restriction et irrite souvent la Chine avec ses manœuvres navales.

L’ambassade des États-Unis à Colombo a refusé de commenter.

“Les navires américains font des escales dans toute l’Asie du Sud-Est et l’Asie de l’Est que la Chine trouve inconfortables, et vice versa”, a déclaré Joshua T. White, chercheur non résident à la Brookings Institution et ancien conseiller sur l’Asie du Sud au sein du Conseil de sécurité nationale du président Barack Obama.

Ces dernières années, a déclaré White, Washington et New Delhi ont renforcé leur coopération militaire dans l’océan Indien en vue de contrer la Chine. Dimanche, un cargo de la marine américaine a subi des réparations dans un chantier naval près de Chennai, une ville du sud de l’Inde près du Sri Lanka. C’était la première fois que l’Inde autorisait les navires de la marine américaine à accoster pour des réparations, ce que le Pentagone recherchait depuis des années.

Alors que le Yuan Wang 5 traversait l’océan Indien cette semaine et que les spéculations entourant la visite du port montaient en flèche, les médias indiens et chinois étaient inondés de commentaires percutants.

En Inde, les journaux ont lancé des avertissements sur les capacités de surveillance du navire après que le ministère indien des Affaires étrangères a publié une déclaration sévère sur la surveillance de toute activité qui menacerait la sécurité nationale indienne. Les chaînes câblées ont flashé le hashtag “#Chinesespyship” lors des programmes d’information.

« Prenez le Sri Lanka par exemple : leur piège de la dette a déjà poussé le pays au bord du gouffre, mais Pékin n’en a pas encore fini. Ils ont l’intention de créer plus de problèmes pour l’île », a déclaré Palki Sharma, présentateur du réseau pro-gouvernemental WION, dans un monologue aux heures de grande écoute. « … Qu’il s’agisse d’aide humanitaire ou de pourparlers de sauvetage du FMI, seule l’Inde s’est mobilisée pour aider le Sri Lanka. La Chine a largement joué les trouble-fête.

Les Chinois ont été tout aussi criards, surtout après que le Sri Lanka a demandé de reporter la visite du port.

“L’Inde intimide un pays en faillite”, a déclaré l’animateur d’une chaîne populaire sur Tencent News. “Juste parce que l’Inde a donné 4 milliards de dollars, ils pensent qu’ils sont maintenant les maîtres mots. Comment ce montant se compare-t-il à ce que la Chine a donné au Sri Lanka au fil des ans ? »

L’amiral à la retraite Arun Prakash, ancien chef de la marine indienne, a déclaré que les températures devaient être abaissées. Un différend entre l’Inde et la Chine n’a profité à aucun pays – ni au Sri Lanka, a-t-il déclaré.