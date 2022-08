Un navire chinois effectue une visite controversée au Sri Lanka

L’amarrage avait été précédemment reporté, l’Inde et les États-Unis le considérant comme un navire espion.

Un navire de recherche naval chinois a accosté mardi dans un port construit par Pékin au Sri Lanka, une semaine après le report de son arrivée, prétendument en raison des inquiétudes soulevées par les États-Unis et l’Inde. Alors que la Chine décrit le navire comme conduisant “recherche scientifique marine” Des sources indiennes l’ont qualifié de “Vaisseau espion à double usage.”

Le Yuan Wang 5 amarré dans le port de Hambantota et a été accueilli par des responsables sri-lankais et chinois, a rapporté l’AP. Situé sur la côte sud du Sri Lanka, le port de Hambantota a été construit par des entrepreneurs chinois et loué à Pékin en 2017 lorsque le Sri Lanka n’a pas pu rembourser ses coûts de construction.

L’arrivée du navire était initialement prévue la semaine dernière mais a été repoussée à la demande du Sri Lanka. Le ministère des Affaires étrangères du pays a cité “certaines inquiétudes” en demandant le délai.

Le ministre indien des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar et le secrétaire d’État américain Antony Blinken se sont personnellement opposés à la visite du navire lorsqu’ils ont rencontré le ministre sri-lankais des Affaires étrangères Ali Sabry au Cambodge au début du mois, a rapporté le Hindustan Times. Bien que New Delhi n’ait pas reconnu ces affirmations, les médias indiens ont vivement critiqué l’arrivée du Yuan Wang 5, plusieurs médias le décrivant comme un navire doté de capacités de collecte de renseignements.

Selon un rapport du Pentagone de 2021, le Yuan Wang 5 est exploité par la Force de soutien stratégique de l’Armée populaire de libération de Chine. Le rapport indique que les navires de la classe Yuan Wang peuvent être utilisés pour surveiller les lancements de satellites, de fusées et de missiles balistiques.

Les préoccupations de l’Inde découlent du fait que le Yuan Wang 5 “est un navire puissant dont la portée aérienne importante – environ 750 km – signifie que plusieurs ports du Kerala, du Tamil Nadu et de l’Andhra Pradesh pourraient être sur le radar de la Chine”, l’Indian Express a rapporté dimanche.

La Chine, cependant, a rejeté ces préoccupations. « Les activités de recherche scientifique marine du navire Yuan Wang 5 sont conformes au droit international et aux pratiques coutumières internationales », Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré mardi lors d’une conférence de presse. “Ils n’affectent la sécurité et les intérêts économiques d’aucun pays et ne doivent être entravés par aucun tiers.”

Le président sri-lankais Ranil Wickremesinghe a déclaré que la Chine ne serait pas autorisée à utiliser le port de Hambantota à des fins militaires.

Le navire « n’entrait pas dans la catégorie des militaires. [It] relevait de la catégorie des navires de recherche », Wickremesinghe a déclaré dimanche dans une interview au journal japonais Yomiuri Shimbun. “Voilà comment [we] permis au navire de venir à Hambantota.