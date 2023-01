Un navire céréalier ukrainien s’échoue dans le canal de Suez | Nouvelles du monde

Un porte-conteneurs chargé de plus de 65 000 tonnes de maïs en provenance d’Ukraine a été renfloué après s’être échoué dans le canal de Suez.

Le M/V Glory était à 24 miles (38 km) de son voyage vers le sud à travers la voie navigable égyptienne, près de la ville de Qantara, lorsqu’il a subi une panne technique, selon l’Autorité du canal de Suez (SCA).

La panne ne devait causer que des retards mineurs et le passage régulier dans le canal devait reprendre à 11 heures, heure locale, après que les remorqueurs l’aient déplacé vers une zone de réparation.

Le navire a quitté le port de Chornomorsk, dans le sud-ouest de l’Ukraine, le jour de Noël et se dirigeait vers la Chine avec 65 970 tonnes métriques de maïs, selon le Centre conjoint de coordination, qui supervise les exportations de céréales.

Le centre a indiqué que le navire avait été autorisé à poursuivre son voyage après une inspection à Istanbul le 3 janvier.

En mars 2021, le canal de Suez – qui offre la route la plus courte entre l’Europe et l’Asie – a été bloqué pendant six jours après qu’un autre navire, l’Ever Given, se soit coincé horizontalement par des vents violents.

Le blocage a bloqué les navires et a temporairement bloqué le commerce mondial d’une variété de marchandises.

The Ever Given a bloqué le canal en 2021.



L’Ever Given a été détenu par la SCA pendant plus de 100 jours alors qu’elle réclamait des centaines de millions de dollars d’indemnisation à ses propriétaires japonais.

Les autorités égyptiennes ont commencé à élargir et à approfondir la partie sud du canal après l’incident pour tenter d’empêcher une répétition.

En août de l’année dernière, un pétrolier s’est également échoué dans un tronçon à voie unique du canal, le bloquant pendant cinq heures.