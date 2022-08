Un navire céréalier ukrainien franchit le blocus russe de la mer Noire

MYKOLAIV, Ukraine – Un navire chargé de maïs est devenu lundi le premier cargo à quitter l’Ukraine en plus de cinq mois de guerre, traversant le blocus naval russe des ports ukrainiens de la mer Noire et suscitant l’espoir que la nourriture désespérément nécessaire atteindra bientôt les nations affligées par les pénuries et la flambée des prix.

Le voyage du navire a été l’aboutissement de mois de négociations et d’une campagne internationale pour faire sortir le grain de l’Ukraine, l’un des greniers du monde avant la guerre. L’invasion et le blocus de la Russie, ainsi que les sanctions occidentales entravant les exportations russes et des facteurs tels que la sécheresse et le changement climatique, ont fortement réduit l’approvisionnement mondial en céréales, menaçant de provoquer la famine pour des dizaines de millions de personnes, en particulier au Moyen-Orient et en Afrique.

Des médiateurs des Nations Unies et de la Turquie, qui partage la côte de la mer Noire avec la Russie et l’Ukraine, ont supervisé des mois de pourparlers à Istanbul. Bien que les discussions aient semblé désespérément embourbées pendant des semaines, fin juillet, les parties ont conclu un accord pour libérer plus de 20 millions de tonnes de céréales.